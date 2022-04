La sezione Google Discover dell’app Google ha iniziato a mostrare il contatore dei mi piace per gli articoli, almeno a quei pochi fortunati coinvolti in un nuovo esperimento portato avanti dal colosso di Mountain View.

Questo aspetto renderebbe più “social” il feed di Discover, considerando anche che Google non ha un vero e proprio social network in seguito alla chiusura di Google+.

Google Discover: in test il contatore dei mi piace agli articoli

Google sta testando il contatore del numero di mi piace lasciati dagli utenti agli articoli: questa potrebbe essere una metrica utile, per l’utente, nello scegliere cosa leggere mentre sfoglia il feed di Google Discover.

Da tempo è possibile lasciare un feedback, positivo o negativo, su un articolo trovato nel feed di Discover: sebbene in un primo momento il meccanismo di feedback si basasse sul lasciare un pollice su per l’apprezzamento di un contenuto o un pollice giù in caso contrario, da un po’ di tempo il meccanismo è stato modificato, trasformando l’apprezzamento in un’icona a forma di cuore e spostando il disprezzamento all’interno del menu contestuale, rendendolo come “non mi interessa” e affini.

Ad oggi, lasciare un apprezzamento ad un articolo non fa altro che affinare i contenuti che vengono mostrati all’interno del proprio feed di Discover e alcuni utenti potrebbero rimanere sorpresi del fatto che il loro feedback venga condiviso (anonimamente) e sfruttato per fornire indicazioni anche ad altri utenti (scopo dell’esperimento in corso).

Se il test dovesse risultare positivo, dunque, il pulsante del like potrebbe conoscere una seconda vita all’interno di Discover. Questo potrebbe, tuttavia, avere ripercussioni (in parte) negative soprattutto sulle piccole pubblicazioni che, ogni giorno, cercano di farsi largo in mezzo ai giganti dell’informazione, per fare breccia nel cuore degli utenti.

Quando potremo vedere la novità?

Al momento, il contatore dei like è in fase sperimentale ed è stato avvistato solo all’interno di un blocco di articoli relativi a un particolare argomento e da un ristrettissimo numero di utenti.

Non sappiamo se e quando Google deciderà di estendere a più utenti, magari agli iscritti al Programma Beta dell’app Google, questa novità di Google Discover. Vi terremo aggiornati in caso di ulteriori sviluppi.

