Di tanto in tanto capita di trovare tra i numerosi articoli in offerta su eBay anche dei prodotti mai lanciati sul mercato in via ufficiale, a volte persino dei prototipi e ciò è quanto è avvenuto di recente con un dispositivo di Essential, azienda nata con l’obiettivo di “rivoluzionare” il mercato mobile ma che si è dovuta arrendere di fronte alle difficoltà incontrate sul campo.

Ebbene, tra i prodotti di questa azienda che non sono riusciti ad arrivare sul mercato vi è anche Essential Home, uno smart speaker che si è fermato alla fase di dispositivo in versione prototipo.

Su eBay in offerta il prototipo di Essential Home

Il prototipo di questo smart speaker di Essential è sbarcato sulla popolare piattaforma di aste, sulla quale viene proposto a 900 dollari (potete trovare la pagina dedicata seguendo questo link).

Le immagini pubblicate ci permettono di scoprire quello che sarebbe stato il design pensato dal produttore per il suo primo smart speaker e ci suggeriscono che, a differenza di quanto anticipato dall’azienda, il dispositivo sarebbe dovuto arrivare sul mercato con a bordo una versione di Android (il team di Essential, al contrario, aveva lasciato intendere che il device avrebbe potuto contare su un sistema operativo personalizzato chiamato Ambient OS).

In particolare, da una delle foto emerge che questo prototipo di Essential Home è basato su Android 8.1.0 e può contare sulla patch di sicurezza di giugno 2018 e ciò significa che il produttore stava lavorando a tale device dopo il lancio di Essential Phone PH-1.

Ecco la galleria di immagini del prototipo di smart speaker di Essential, un dispositivo che si sarebbe caratterizzato per l’ampio display (probabilmente gli utenti avrebbero potuto attivarlo anche con un tap oltre che con un comando vocale):

Non è chiaro se il prototipo in vendita su eBay sia effettivamente funzionante ma rappresenta, ad ogni modo, un “cimelio” che potrebbe fare gola ad uno dei fan più scatenati di Essential.