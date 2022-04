Honor presenta il Magic4 Lite e il caricabatterie SuperCharge 100W

Il produttore cinese HONOR ha presentato in sordina il nuovo smartphone HONOR Magic4 Lite, dispositivo di fascia media che va a ad affiancare i fratelli Magic4, Magic4 Pro e Magic4 Ultimate. In realtà, nuovo potrebbe essere un aggettivo sbagliato, dal momento che lo smartphone, avvistato sullo store francese di HONOR, non è altro il rebrand dell’HONOR X9 5G presentato in Malesia che, a sua volta era il rebrand dell’HONOR X30 presentato in Cina.

A proposito di Cina, lì HONOR ha reso disponibile la nuova basetta di ricarica wireless HONOR SuperCharge 100W, caratterizzata da un design particolare.

HONOR Magic4 Lite è ufficiale (almeno in Francia)

Come dicevamo in apertura, questo smartphone Android riprende per filo e per segno i concetti visti sull’HONOR X9 5G, già a partire dal design identico, e ispirato a quello degli altri smartphone della serie Magic4, almeno nella parte posteriore; il comparto fotografico è collocato all’interno di una grossa placca circolare, con i tre sensori (48+2+2 MP) e il flash LED (singolo) che sono piazzati a forma di X.

Le caratteristiche peculiari dello smartphone sono il SoC Snapdragon 695 5G di Qualcomm, un enorme display LCD con refresh rate a 120 Hz, una batteria da 4800 mAh con ricarica rapida HONOR SuperCharge capace di spingersi fino a 66 W.

Scheda tecnica

Dimensioni: 166,07 x 75,78 x 8,05 mm

x x Peso: 189 grammi

Display: IPS LCD da 6,81” con risoluzione FHD+ (19,9:9 – 1080 x 2388 pixel) e refresh rate a 120 Hz

da con risoluzione (19,9:9 – 1080 x 2388 pixel) e refresh rate a SoC: Qualcomm Snapdragon 695 5G con GPU Adreno 619

con GPU Memoria RAM: 6 GB

Memoria per l’utente: 128 GB (non espandibile)

(non espandibile) Tripla fotocamera posteriore con flash LED singolo: Principale da 48 MP (f/1.8) con PDAF Profondità di campo da 2 MP (f/2.4) Macro da 2 MP (f/2.4)

fotocamera posteriore con flash LED singolo: Fotocamera anteriore da 16 MP (f/2.45)

(f/2.45) Reti mobili: 5G (SA/NSA)/4G/3G/2G

(SA/NSA)/4G/3G/2G Connettività: Wi-Fi 5 , Bluetooth 5.1 LE , GPS , NFC , USB Type-C , OTG

, , , , , Lettore delle impronte digitali laterale

Sensoristica: Accelerometro, sensore di prossimità (via software), sensore di luminosità, bussola, giroscopio

Batteria: 4800 mAh

Ricarica: rapida , fino a 66 W

, fino a Sistema operativo: Magic UI 4.2 basata su Android 11

HONOR Magic4 Lite arriva ufficialmente in Francia nelle tre colorazioni Midnight Black, Ocean Blue e Titanium Silver e nella sola configurazione 6+128 GB.

Non abbiamo informazioni circa la disponibilità o il prezzo di vendita dello smartphone. Tuttavia, possiamo farci un’idea considerando il prezzo del suo gemello HONOR X9 5G che viene venduto a poco meno di 300€ in Malesia.

Aggiorneremo l’articolo con il prezzo e con l’eventuale disponibilità dello smartphone in Italia.

HONOR SuperCharge 100W arriva in Cina

In terra madre, HONOR ha reso disponibile la nuova basetta di ricarica wireless HONOR SuperCharge 100W.

La basetta presenta un design particolare, inclinato a 65°, realizzato in metallo che contiene un sistema a doppia bobina, grazie al quale è possibile ricaricare lo smartphone sia in posizione orizzontale che in posizione verticale.

Una ventola di raffreddamento, regolata in maniera intelligente, si occupa di gestire al meglio le temperature, garantendo il comfort acustico. È anche presente un indicatore LED, nella parte inferiore della basetta, che, oltre a indicare lo stato di carica, lampeggia se nelle vicinanze è presente qualche oggetto metallico che può comprometterne la sicurezza.

HONOR SuperCharge 100W è in grado di ricaricare uno smartphone da 0 a 100% in soli 35 minuti, ma la sua tecnologia è, al momento, supportata solo dai top gamma HONOR Magic4 Pro e Magic4 Ultimate. È comunque possibile caricare altri dispositivi elettronici che supportano lo standard Qi.

La nuova HONOR SuperCharge 100W è disponibile, in Cina, al prezzo di 399 yuan (circa 58€ al cambio). Non sappiamo se e quando arriverà dalle nostre parti ma vi aggiorneremo nel caso in cui vi fossero novità al riguardo.