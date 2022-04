Ubisoft ha appena annunciato che nel 2022 porterà sui dispositivi mobili Android e iOS una versione esclusiva di Rainbow Six, l’acclamata serie di sparatutto in soggettiva ispirata dalle azioni delle unità antiterrorismo mondiali.

Tom Clancy’s Rainbow Six Mobile esisterà come versione standalone progettata appositamente per i dispositivi mobili e offrirà un’esperienza familiare ai fan di Rainbow Six Siege caratterizzata da azioni tattiche, ambienti distruttibili e abilità uniche per ogni operatore.

Ubisoft ha confermato che il cross-play tra i dispositivi Android e iOS sarà disponibile immediatamente, anche se probabilmente non esisterà con la versione per PC e console di Rainbow Six Siege.

Rainbow Six Mobile sarà free-to-play con partite 5 contro 5

Al momento non è noto se Rainbow Six Mobile supporterà i controller, ma sono previsti controlli touch personalizzabili, inoltre è certo che il gioco sarà free-to-play, anche se non si sa esattamente come verrà monetizzato.

Ubisoft ha rivelato che il gameplay sarà focalizzato sulle partite PvP 5 contro 5 che avranno luogo all’interno di mappe familiari come Bank e Border, insieme a Secure Area e Bomb (PvP).

Tom Clancy’s Rainbow Six Mobile diventerà realtà quest’anno e i test dovrebbero iniziare al più presto. Se desiderate ricevere gli ultimi aggiornamenti e avere una possibilità di partecipare a un imminente beta test, potete effettuare una una registrazione sul sito Web ufficiale di Rainbow Six Mobile. A seguire trovate il trailer di annuncio.

