Tra gli smartphone di fascia media in arrivo quest’anno sul mercato uno dei modelli più interessanti di Lenovo dovrebbe essere rappresentato da Motorola Moto G52, protagonista nelle scorse ore di alcune anticipazioni che ci consentono di farci un’idea su ciò che possiamo attenderci da tale device.

Il prossimo telefono di fascia media di Motorola, nome in codice Rhode, dovrebbe poter contare su un ampio display e su una batteria capace di garantire una buona autonomia ma non sul supporto alla connettività 5G, così come le precedenti generazioni della serie Moto G5x.

Cosa sappiamo al momento di Motorola Moto G52

Stando a quanto è emerso nelle ultime ore, il nuovo smartphone di fascia media di Motorola dovrebbe essere animato da un processore Qualcomm Snapdragon 680 e dovrebbe vantare uno schermo da 6,55 pollici con tecnologia pOLED, risoluzione Full HD+ e refresh rate a 90 Hz.

Per quanto riguarda l’aspetto della memoria, il produttore dovrebbe consentire agli utenti di scegliere tra 4 GB e 6 GB per la RAM e tra 128 GB e 256 GB per la memoria di archiviazione (probabilmente con la possibilità di espanderla via MicroSD).

Passando al comparto fotografico, Motorola Moto G52 dovrebbe poter contare su una tripla fotocamera posteriore, con un sensore primario da 50 megapixel, un sensore ultra grandangolare da 8 megapixel e un sensore da 2 megapixel per il calcolo della profondità. Frontalmente, invece, gli utenti dovrebbero trovare una fotocamera da 16 megapixel.

Tra le altre caratteristiche dello smartphone non dovrebbero mancare una batteria da 5.000 mAh, una scocca con certificazione IP52 e Android 12.

Restiamo in attesa di scoprire quando Motorola Moto G52 sarà lanciato (probabilmente ciò avverrà a breve), in quali mercati sarà commercializzato e, soprattutto, in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare (aspetto, quest’ultimo, di fondamentale importanza per un suo eventuale successo se si considera quanto competitiva sia ormai la fascia media).

