Il mese di aprile per TIM è iniziato con l’avvio ufficiale del processo di spegnimento della tecnologia 3G nei primi comuni italiani e adesso continua con un’ampia gamma di nuove offerte di rete fissa e mobile in arrivo.

Tra queste, svetta indubbiamente la nuova TIM Super Smart, il fiore all’occhiello della nuova proposta convergente dell’operatore, dedicata ai già clienti di rete fissa e che propone smartphone a rate a prezzi vantaggiosi in abbinata a una SIM in convergenza con la rete fissa.

TIM Super Smart: dettagli e costi

La promozione sarà disponibile nei negozi TIM a partire dall’11 aprile 2022 per tutti i clienti possessori di una rete fissa dell’operatore italiano i quali decideranno di attivare una rete mobile con nuovo numero o con portabilità da qualsiasi altro operatore.

TIM Super Smart prevede minuti illimitati verso numeri mobili e nazionali, SMS illimitati, TIMMUSIC incluso e 50 Giga di traffico dati in 5G a un costo di 11,99 euro al mese con possibilità di addebito su credito residuo. In aggiunta, al fine di sfruttare al massimo l’offerta, sarà possibile domiciliare il costo dell’offerta in fattura per ottenere i Giga illimitati grazie alla convergenza di TIM Unica.

La peculiarità di TIM Super Smart è la possibilità di acquistare uno smartphone a rate mensili il cui costo andrà ad aggiungersi a quello dell’offerta. Tra i modelli più interessanti spiccano il Samsung Galaxy A32 5G e il Redmi Note 11 Pro 5G: disponibili con rate da 3 euro al mese. Sarà comunque possibile scegliere tra tutti i dispositivi presenti nel listino TIMFin e il costo di attivazione sarà gratuito.

Ricordiamo, inoltre, che la promozione sarà valida solo l’intestatario della rete fissa coinciderà con quello della nuova rete mobile.

Per tutto il mese di aprile rimarrà attivabile anche l’offerta TIM Premium Famiglia grazie alla quale i possessori di una rete fissa dell’operatore potranno richiedere un nuovo numero o la portabilità del proprio da qualsiasi altro operatore. L’offerta prevede minuti, SMS e 5 GB di traffico dati (che diventano Giga Illimitati con la convergenza della rete mobile e fissa di TIM Unica).

Tra le nuove offerte più allettanti del mese segnaliamo, infine, la nuova “Bonus Per Te”, dedicata ai già clienti di rete mobile con offerte dati attive a un costo mensile pari o superiore a 9,99 euro al mese. Grazie a questa promozione sarà possibile usufruire di un codice sconto di 5 euro sull’attivazione di un’offerta di rete fissa portando, di fatto, il prezzo dal classico 29,90 euro al mese a 24,90 euro al mese.

L’offerta sarà disponibile fino al 30 aprile 2022, salvo eventuali proroghe.

Potrebbe interessarti anche: WindTre e Iliad insieme per rafforzare la rete mobile nelle aree meno popolate