OPPO ha in programma di lanciare a breve in Europa la serie OPPO Reno7 e tra i modelli che ne faranno parte vi dovrebbe essere anche quello chiamato OPPO Reno7 Lite 5G, protagonista nelle scorse ore di un’interessante anticipazione che ci permette di farci un’idea di quelli che dovrebbero essere il suo design e le sue principali caratteristiche.

Stiamo ovviamente parlando di uno smartphone di fascia media, probabilmente il modello più economico della nuova serie di OPPO, con una scheda tecnica che ricorda quella di OPPO F21 Pro 5G (dispositivo commercializzato in India).

Presunti design e caratteristiche di OPPO Reno7 Lite 5G

Il nuovo smartphone del produttore cinese dovrebbe essere animato da un processore Qualcomm Snapdragon 695 e dovrebbe poter vantare un display AMOLED da 6,43 pollici con risoluzione Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel), densità di 409 ppi e luminosità fino a 600 nit.

Per quanto riguarda le memorie, OPPO Reno7 Lite 5G in Europa dovrebbe arrivare con 8 GB di RAM e 128 GB di storage ma non è possibile escludere che il produttore metta a disposizione degli utenti altre opzioni.

Passando al comparto fotografico, lo smartphone di OPPO dovrebbe fare affidamento su una fotocamera frontale da 16 megapixel e su una tripla fotocamera posteriore (con un sensore primario da 64 megapixel, accompagnato da un sensore da 2 megapixel per gli scatti macro e un sensore da 2 megapixel per gli scatti di profondità).

Tra le altre caratteristiche del device non dovrebbero mancare una batteria da 4.500 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 33 W), l’interfaccia ColorOS basata su Android 11 (in attesa del rilascio dell’aggiornamento all’ultima versione del sistema operativo mobile di Google), un ingresso jack audio da 3,5 mm, una scocca dalle dimensioni pari a 159,9 x 73,2 x 7,5 mm e un peso di 173 grammi.

OPPO Reno7 Lite 5G in Europa dovrebbe arrivare in due colorazioni (nera e blu) ad un prezzo di circa 350 euro per la versione 8/128 GB. Staremo a vedere.

