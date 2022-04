Su Amazon sono in corso le nuove Offerte di Primavera e tra le tante promozioni da sfruttare c’è anche un’offerta dedicata alla SanDisk Extreme, una scheda microSD da 256 GB di capacità di archiviazione che presenta prestazioni eccezionali. La scheda microSD di SanDisk è disponibile, fino al prossimo 13 aprile, in offerta al minimo storico.

Si tratta di un’occasione davvero irrinunciabile, soprattutto se state cercando una microSD ad alta velocità da utilizzare per lo smartphone o il tablet Android oppure per una action camera o un drone. Se avete bisogno di una microSD più capiente, inoltre, ci sono in offerta anche i modelli da 400 GB e da 1 TB. Le occasioni di risparmio non mancano di certo. Ecco i dettagli dell’offerta:

La SanDisk Extreme da 256 GB è in offerta al minimo storico su Amazon

L’offerta proposta da Amazon è davvero da non perdere. La SanDisk Extreme da 256 GB è in offerta al prezzo di 37,99 euro con uno sconto di 49 euro rispetto al prezzo di listino. Si tratta di un nuovo minimo storico per la microSD che, in precedenza, era arrivata soltanto fino a 48 euro. A rendere ancora più interessante e vantaggiosa l’offerta sono le eccellenti prestazioni della microSD.

La proposta di SanDisk, infatti, presenta una velocità di lettura fino a 160 MB/s e una velocità di scrittura fino a 90 MB/s (velocità di trasferimento Classe 10). Da segnalare, inoltre, che la microSD è di Classe a2 per quanto riguarda il caricamento di app e giochi, risultando la scelta ideale anche per installare applicazioni dallo smartphone o dal tablet grazie ai tempi ridottissimi di caricamento. Da notare che la microSD include anche l’adattatore per l’utilizzo in uno slot SD.

La nuova offerta Amazon dedicata alla SanDisk Extreme da 256 GB è disponibile dal link qui di sotto, fino al prossimo 13 aprile oppure fino ad esaurimento scorte. Potete dare un’occhiata (sempre dal link qui di sotto) alla versione da 400 GB che viene proposta al prezzo scontato di 58,99 euro, invece di 93 euro, oppure alla meno capiente versione da 128 GB che può essere acquistata ad appena 23,99 euro. In sconto c’è anche la versione da 1 TB che costa 182,99 euro.

Scopri le offerte per la microSD SanDisk Extreme disponibile al minimo storico su Amazon