CoopVoce, come molti altri brand, ha deciso di prendere parte al Pesce D’Aprile ma lo fa proponendo una vera promozione che raddoppia i Giga di tutti i colori i quali decideranno di sottoscrivere online l’offerta ricaricabile Evo 100 al costo di 8,90 euro al mese. L’offerta, infatti, prevede ogni mese minuti illimitati verso fissi e mobili nazionali, 1000 SMS e 100 Giga di traffico internet in 4G che, in virtù di questa promo, raddoppiano passando a 200 senza limiti di scadenza.

Come ottenere il raddoppio dei Giga sulla CoopVoce Evo 100

La promozione è disponibile fino al 3 aprile sul sito ufficiale dell’operatore e per usufruire del raddoppio dei Giga sarà necessario inserire il codice promozionale “PESCE22” nell’apposito campo.

L’iniziativa è valida per tutti i nuovi clienti che decideranno di sottoscrivere una nuova sim ricaricabile con l’offerta Evo 100 e per chi dovesse far richiesta della portabilità del numero da un altro operatore nazionale.

Seguendo nella sua totalità la procedura di attivazione si riceverà un messaggio di conferma che recita: “Congratulazioni! Grazie al codice promo hai diritto ad un pacchetto aggiuntivo gratuito di 100GB legati alla tua EVO100”.

La promozione è attivabile esclusivamente online ma sarà anche possibile richiedere la prenotazione online dell’offerta stessa e il ritiro della SIM presso uno dei punti vendita Coop.

Specifichiamo, inoltre, che tra le due modalità vi sono alcune differenze sostanziali: con l’acquisto online dell’offerta ricaricabile e conseguente spedizione a domicilio della SIM sarà necessario sostenere un costo iniziale di 9,90 euro che comprende le spese di spedizione, il costo della SIM stessa e il primo mese dell’offerta nonché costo di attivazione.

Per la modalità di prenotazione online e ritiro della SIM in un punto vendita i costi da sostenere saranno di 10 euro per la SIM stessa al cui interno è già incluso un credito residuo di 5 euro e, in aggiunta occorrerà effettuare una ricarica minima per coprire il costo del primo mese dell’offerta.

