Le voci di corridoio secondo cui Ubisoft in collaborazione con WeGame (Tencent) stesse sviluppando una versione per dispositivi mobili di Rainbow Six Siege sono iniziate l’anno scorso, dopo che Ubisoft Halifax ha inviato un sondaggio ai giocatori.

Inoltre, la conferenza sui guadagni del quarto trimestre di Tencent ha anche rivelato dei “Progetti con Ubisoft” nella sequenza temporale del 2023, suggerendo che il gioco potrebbe essere lanciato a livello globale l’anno prossimo. Ieri sono emerse nuove indiscrezioni secondo cui Ubisoft starebbe per svelare l’atteso sparatutto tattico.

Ubisoft potrebbe svelare Rainbow Six Siege Mobile ad aprile

Secondo un rapporto di eXputer, Rainbox Six Siege Mobile sarà rivelato il 6 aprile attraverso un trailer che rivelerà alcuni dettagli del gioco.

Nelle fasi iniziali di sviluppo, il gioco dovrebbe seguire una roadmap tradizionale con una build beta disponibile per i giocatori che si iscriveranno al programma di test.

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege è uno sparatutto tattico in prima persona che ha debuttato il 1° dicembre 2015 su PC e console. Il gioco è focalizzato sulla distruzione ambientale e sulla cooperazione tra i giocatori in varie modalità di gioco che includono operazioni come salvare un ostaggio, disinnescare una bomba e prendere il controllo di un obiettivo.

Secondo alcune fonti che hanno assistito a una presentazione dietro le quinte, si tratterebbe di una produzione enorme per il mercato dei giochi mobili, in grado di far felici i fan della serie e non solo.

