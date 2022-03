Spesso capita che in film e serie TV vengano mostrati sia smartphone già disponibili sul mercato che modelli ancora nemmeno presentati e l’ultima apparizione del genere è avvenuta in Moon Knight.

Nel primo episodio della nuova serie Marvel in onda su Disney+, infatti, Oscar Issac ha usato sia un Samsung Galaxy S9 che un iconico (oltre che vecchio) Motorola Razr V3.

Anche Samsung Galaxy S9 nella nuova serie TV della Marvel

Il protagonista di Moon Knight utilizza lo smartphone di Samsung del 2018 dal minuto 3 e 28 secondi al minuto 4 e 05 secondi anche se non è proprio chiaro se si tratti del modello base di Samsung Galaxy S9 o della variante Plus: il telefono, infatti, è protetto da una custodia, che presenta un design che enfatizza il ritaglio per la fotocamera posteriore, il sensore di impronte digitali sotto di esso e il flash e i sensori sulla destra.

Ma questa non è l’unica apparizione dello smartphone, in quanto proseguendo con il primo episodio altri personaggi della serie Moon Knight chiedono al protagonista di scattare una foto con un Samsung Galaxy S9, in tal caso perfettamente riconoscibile in quanto è senza una custodia.

E nella parte finale del primo episodio arriva il momento di Motorola Razr V3, che riesce a conquistarsi uno spazio per un lungo periodo di tempo con l’interfaccia utente completamente mostrata.

L’utilizzo di questi due telefoni in tale serie TV non deve stupire più di tanto, in quanto negli ultimi tempi la Marvel ha lasciato intendere che preferisce sfruttare gli oggetti di scena disponibili di volta in volta piuttosto che puntare su una sponsorizzazione da parte di un’altra azienda.

Il primo episodio della serie TV della Marvel “Moon Knight” è già disponibile anche nel nostro Paese su Disney+. Questo è il trailer ufficiale:

