Dopo la Class Action avviata dall’UE nei confronti di Apple per pratiche monopolistiche tramite l’App Store, ora è il turno di Google che dovrà sborsare una cifra milionaria per illeciti commerciali attuati attraverso il Play Store nei confronti degli sviluppatori di app.

Secondo quanto riportato da Le Figaro, la causa intentata dal Ministro delle Finanze francese Bruno Le Maire nei confronti del Google Play Store si è conclusa con la sentenza rilasciata dal Tribunale Commerciale di Parigi, la quale condanna il colosso di Mountain View a pagare una multa da 2 milioni di euro.

Google condannata a pagare 2 milioni di euro per illeciti commerciali

La decisione sarebbe maturata a causa di sette clausole presenti nei contratti di distribuzione delle app stipulati dal 5 maggio 2015 al 2 luglio 2016 e che riguardano prevalentemente il rapporto tra Google e gli sviluppatori Android circa le applicazioni rilasciate tramite Google Play Store.

Secondo la Corte queste clausole richiedono agli sviluppatori di fissare i prezzi all’interno di una fascia di prezzo definita da Google, oltre a permettere a Google di addebitare una commissione del 30% su ogni vendita e di utilizzare liberamente tutte le informazioni, comprese quelle riservate, fornite dagli sviluppatori senza alcuna reciprocità.

Il Tribunale ha deciso di sanzionare proprio quest’ultima peculiarità del rapporto tra Google e gli sviluppatori, obbligando la società a pagare la somma stabilita, oltre a forzarla a rimuovere le suddette clausole entro tre mesi, con una penale di 10.000 euro per ogni giorno di ritardo.

Google sostiene che i suoi contratti si sono evoluti in modo significativo dal 2016 e che alcune clausole oggetto di contenzioso sono già scomparse, inoltre l’azienda ha provveduto ad applicare altre modifiche come la riduzione delle commissione dal 30% al 15% per gli sviluppatori che guadagnano meno di un milione di dollari all’anno tramite Play Store, ossia il 99% del totale.

