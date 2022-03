Sono passati giusto una decina di giorni dalla presentazione di Samsung Galaxy A53, il nuovo smartphone della compagnia sud coreana pronto a conquistare la fascia media, raccogliendo il testimone dal quel Samsung Galaxy A52s che ha ottenuto ottimi risultati nel 2021. In occasione del lancio vi avevamo anticipato che non sarebbe trascorso troppo tempo prima che il prezzo iniziasse a scendere e già in queste ore è possibile acquistarlo a un prezzo decisamente più vantaggioso rispetto a quello di listino.

La versione con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna viene infatti proposta dal produttore a 469,90 euro, un buon prezzo ma che potrebbe far tentennare qualcuno. Con la promozione disponibile oggi su eBay potete portarvi a casa il nuovo medio gamma a meno di 400 euro, con un regalo.

Samsung Galaxy A53 5G a meno di 400 euro

Il prezzo è già sceso in maniera considerevole, tanto da attestarsi appena sotto i 400 euro, una soglia psicologica importante. E per chi completa l’acquisto entro il 31 marzo e registrerà l’operazione sul sito Samsung Members ci sono anche un paio di Samsung Galaxy Buds Live in omaggio, un’occasione davvero interessante.

Per chi si fosse perso la news di lancio ricordiamo che Samsung Galaxy A53 è dotato di schermo Super AMOLED da 6,5 pollici con foro per la fotocamera frontale, Exynos 1280 affiancato, nel modello in offerta, da 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, espandibile con microSD fino a 1 TB. mLa quadrupla fotocamera posteriore può contare su un sensore principale da 64 megapixel, ultra grandangolare da 12 megapixel e un paio di sensori per macro e ritratti.

Non male la batteria da 5.000 mAh, assistita dalla ricarica rapida a 25 watt. La connettività è decisamente completa, con il supporto alle reti 5G e al WiFi dual band. Da non sottovalutare la certificazione IP67 che lo rende resistente ad acqua e polvere. Il sistema operativo, infine, è Android 12 con interfaccia personalizzata One UI 4.1.

E non dimenticate che Samsung Galaxy A53 5G sarà aggiornato fino ad Android 16, nel 2026, e che riceverà le patch di sicurezza fino al 2027, un plus per chi cerca uno smartphone capace di durare nel tempo.

Se stavate aspettando un calo repentino di prezzo per acquistare Samsung Galaxy A53 5G l’occasione è indubbiamente propizia e qui sotto trovate il link per completare l’operazione su eBay.

Acquista Samsung Galaxy A53 5G su eBay a 399,99 euro