Arriva una nuova interessante iniziativa per gli utenti iscritti a Vodafone Happy, il programma fedeltà dell’operatore telefonico: stiamo parlando di Happy Days, grazie alla quale fino al 30 marzo 2022 sarà possibile vincere diversi premi.

Tale concorso è rivolto ai clienti Vodafone iscritti a Vodafone Happy ed è possibile partecipare attraverso la sezione dedicata sull’app My Vodafone (che può essere scaricata dal Google Play Store).

Cosa si può vincere con Vodafone Happy Days

Il nuovo concorso di Vodafone è in modalità instant win e, pertanto, ogni utente saprà subito se ha vinto il premio messo in palio per ciascuna giornata (ognuno ha un tentativo al giorno ma è possibile ottenere 3 possibilità extra visitando uno dei negozi fisici dell’operatore).

Questi sono i premi in palio:

25 marzo – una bici elettrica E-Folding 20” 7v Atala

– una bici elettrica E-Folding 20” 7v Atala 26 marzo – un monopattino elettrico E500 Sea Salt Unagi

– un monopattino elettrico E500 Sea Salt Unagi 27 marzo – tre robot aspirapolvere Hoover H-GO 700 PLUS

– tre robot aspirapolvere Hoover H-GO 700 PLUS 28 marzo – quattro cantinette Vini Candy

– quattro cantinette Vini Candy 29 marzo – due smartwatch Forerunner 945 black Garmin

– due smartwatch Forerunner 945 black Garmin 30 marzo – due Ninebot Kick Scooter Air T15E Segway

A prescindere dalla vittoria di uno di tali premi, gli utenti partecipando al concorso riceveranno comunque un codice sconto da un partner diverso ogni giorno (NonSoloSport il 25 marzo, Adidas il 26 marzo, Unieuro il 27 marzo, Winelivery il 28 marzo, Garmin il 29 marzo e Nilox il 30 marzo).

Inoltre, tra tutti i partecipanti che durante il periodo di durata del concorso hanno ottenuto i 3 tentativi extra visitando un Vodafone Store, il 30 aprilre 2022 saranno sorteggiati 8 vincitori di altrettanti Samsung Galaxy S21 FE. I fortunati estratti saranno avvisati della vittoria del premio finale e informati delle modalità per ricevere lo smartphone.

Un vantaggio con la Carta Giovani Nazionale

Anche Vodafone ha aderito all’iniziativa Carta Giovani Nazionale, studiata dal Governo per mettere a disposizione dei ragazzi di età compresatra i 18 anni e i 35 anni tutta una serie di servizi e vantaggi.

Ai nuovi clienti possessori di Carta Giovani Nazionale fino al 30 giugno Vodafone consentità di attivare una tra le seguenti offerte solo dati e senza costi di attivazione:

Giga Speed 50 – mette a disposizione 50 Giga di traffico dati a velocità 4G al costo di 10,99 euro al mese (invece di 13,99 euro)

– mette a disposizione 50 Giga di traffico dati a velocità 4G al costo di 10,99 euro al mese (invece di 13,99 euro) Giga Speed Plus 100 – mette a disposizione 100 Giga di traffico dati a velocità 4G al costo di 10,99 euro al mese (invece di 19,99 euro)

Potete trovare tutte le offerte di Vodafone seguendo questo link.

