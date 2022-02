Si chiama Carta Giovani Nazionale ed è una nuova soluzione studiata dal Governo per aiutare i ragazzi di età compresa tra i 18 anni e i 35 anni ad affrontare la propria quotidianità usufruendo di tutta una serie di servizi e benefici.

Cos’è la Carta Giovani Nazionale

Si tratta, in sostanza, di una card virtuale gratuita attraverso la quale i giovani avranno la possibilità di accedere a beni e servizi che spaziano in vari settori, dal benessere allo sport, dai trasporti alla cultura.

La Carta Giovani Nazionale può essere usata per usufruire di sconti e agevolazioni di vario tipo e provare così ad ottenere un po’ di autonomia dai propri genitori nel caso in cui non possano già contare su un reddito stabile: l’idea, in pratica, è quella di dare ai ragazzi un aiuto ad affrontare il Mondo con un supporto a 360°.

Chi può richiedere la carta e quanto dura

La Carta Giovani Nazionale è un’iniziativa promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e si rivolge a tutti i cittadini italiani ed europei residenti in Italia di età compresa tra 18 e 35 anni.

Valida online e su tutto il territorio nazionale, la Carta Giovani Nazionale può essere scaricata direttamente attraverso l’app IO e consente di accedere ai tanti servizi e promozioni inclusi e ciò sia online che nei negozi “fisici”.

La sua durata è legata all’età e quindi sarà disponibile fino al compimento del trentacinquesimo anno.

Come si scarica

Per scaricare la Carta Giovani Nazionale è necessario utilizzare l’app IO (disponibile sul Google Play Store e sull’App Store) e accedere con la propria identità digitale SPID o con la Carta d’Identità Elettronica (CIE 3.0).

A questo punto è possibile richiederla andando al Portafoglio di IO, premendo “Aggiungi” e selezionando “Sconti, bonus e altre iniziative”, scegliendo quindi “Carta Giovani Nazionale” e completando i passaggi. Una volta attivata la Carta Giovani Nazionale, potrà essere visualizzata nel Portafoglio.

Dal dettaglio della propria Carta Giovani Nazionale gli utenti potranno accedere all’elenco degli esercenti e delle istituzioni che aderiscono a tale iniziativa e scegliere di volta in volta le promozioni e gli sconti che preferiscono.

Come usufruire degli sconti

Con la Carta Giovani Nazionale sarà possibile usufruire di sconti sia online che in attività “fisiche” (si pensi, ad esempio, a negozi, palestre o musei).

Quando si effettuano acquisti presso strutture fisiche, sarà sufficiente aprire l’app IO e mostrare la carta alla cassa al momento del pagamento per ottenere il relativo sconto.

Per gli acquisti online, invece, gli utenti dovranno cercare l’agevolazione di cui desiderano usufruire e copiare il relativo codice, da incollare poi nel campo sconto del sito dell’esercente. Nel caso di esercenti che non richiedono i codici, è l’app IO a rimandare gli utenti alla pagina dedicata per usufruire dello sconto.

Infine, i giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni possono usare la Carta Giovani Nazionale anche presso gli esercenti che aderiscono al circuito EYCA: per gli acquisti presso strutture fisiche sarà sufficiente aprire l’app IO e mostrare la carta alla cassa mentre per quelli online sarà necessario verificare la modalità di accesso sul sito EYCA.

Vi lasciamo al video con il quale il Ministro per le Politiche Giovanili Fabiana Didone presenta questa iniziativa:

Per ulteriori informazioni su questa nuova iniziativa vi rimandiamo al sito ufficiale.