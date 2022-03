Xiaomi ha programmato l’ennesimo evento di lancio per introdurre un nuovo smartphone Redmi. Il tweet riporta che la conferenza si terrà il 29 marzo e inizierà alle 20:00 GMT+8 per presentare il più potente Redmi Note di sempre che verrà etichettato come “Ultimate”.

Xiaomi annuncia un nuovo Redmi Note: potrebbe essere Redmi Note 11 Pro+ 5G

Sebbene Xiaomi non anticipi nient’altro su questo smartphone, secondo le ultime indiscrezioni non sarà altro che Redmi Note 11 Pro+ 5G che ha debuttato in Cina a fine ottobre 2021 e che viene commercializzato come Xiaomi 11i HyperCharge in India, mentre Redmi Note 11 Pro+ 5G disponibile in India è Redmi Note 11 Pro 5G venduto in altre regioni al di fuori della Cina.

Anche se Xiaomi lo definisce il Redmi Note più potente, in realtà potrebbe essere quello più performante al di fuori della Cina, poiché il più potente del mondo è Redmi Note 10 Pro 5G, noto come POCO X3 GT in alcuni mercati.

A ogni modo il prossimo Redmi Note 11 Pro+ 5G per i mercati globali offrirà un display AMOLED FHD+ da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento a 120 Hz, SoC MediaTek Dimensity 920, RAM LPDDR4x, memoria per l’archiviazione interna UFS 2.2, fotocamera da 108 MP wide con sensore da 8 MP ultrawide e sistema a tripla fotocamera macro da 2 MP, una fotocamera selfie da 16 MP e doppi altoparlanti stereo, oltre a un sensore di impronte digitali montato lateralmente, MIUI 12.5 basata su Android 11 e batteria da 4.500 mAh con supporto per la ricarica rapida da 120 W.

