Il team di sviluppatori dell’app Google Home continua a lavorare al miglioramento di questa popolare soluzione per la gestione dei dispositivi smart home e, oltre ad una nuova griglia di cui vi abbiamo parlato qualche giorno fa, ha introdotto un’importante novità per quanto riguarda la gestione della privacy.

Ad annunciarlo è stato lo stesso team del colosso di Mountain View attraverso un messaggio pubblicato su Twitter, precisando che le impostazioni sulla privacy possono essere considerate come un nuovo luogo centralizzato per aiutare gli utenti a conoscere e gestire i dati sulle loro attività domestiche, oltre che per rivedere e regolare le varie opzioni disponibili.

Come funziona il nuovo centro dedicato alla privacy su Google Home app

Per accedere a questa nuova sezione dedicata alla privacy è necessario toccare il tasto dedicato alle impostazioni (l’icona a forma di ingranaggio in alto) e cercare l’ultima voce dell’elenco Generali.

Una volta entrati nella sezione dedicata alla privacy, sarà possibile sfruttare tutta una serie di funzionalità, come il link per visualizzare i dispositivi che possono rilevare la presenza di qualcuno in casa, la possibilità di rimuovere i dati relativi a WiFi e indirizzo di casa con un tocco, la visualizzazione delle proprie attività (e la possibilità di cancellarle), la possibilità di visualizzare e cancellare i dati relativi a Google Assistant.

In basso, infine, questa sezione mostra dei link alle pagine di supporto per alcune delle funzionalità che gli utenti possono sfruttare con le relative spiegazioni, come ad esempio il controllo della privacy sui dispositivi condivisi con la modalità ospite, l’eliminazione delle attività di Google Assistant, la guida ai sensori Google Nest, le informazioni sulla privacy di Google e dei suoi vari dispositivi.

Il colosso di Mountain View ha precisato che il rilascio di questa nuova sezione è in programma per questa settimana e i primi utenti l’hanno già ricevuta (potrebbe richiedere la versione 2.49.1.8 dell’applicazione).

Potete scaricare le ultime versioni disponibili di Google Home app per Android da APK Mirror (trovate qui la pagina dedicata) o dal Google Play Store attraverso il seguente badge: