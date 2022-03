Il team di sviluppatori dell’applicazione Google Home ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento che la porta alla versione 2.49.1.8 e che introduce delle piccole novità volte a migliorare l’esperienza di utilizzo complessiva.

Le novità della versione 2.49.1.8 dell’app Google Home per Android

Con tale release dell’app viene introdotta una riprogettazione della griglia dei dispositivi, grazie alla quale il controllo dei gadget intelligenti direttamente dalla scheda principale dovrebbe divenire più veloce.

Il team di sviluppatori descrive così la novità introdotta: “una visualizzazione iniziale aggiornata ti aiuta a regolare i tuoi dispositivi con meno tocchi”. E questa è la spiegazione più dettagliata fornita dal colosso di Mountain View:

Trova rapidamente quello che stai cercando, abbassa le luci compatibili e cambia il volume della musica in un attimo. Tocca per accendere o spegnere un dispositivo, scorri verso sinistra o verso destra per effettuare le regolazioni e premi a lungo per ulteriori controlli.

Invece dei dispositivi rappresentati interamente da grandi icone, la nuova interfaccia della griglia di Google Home mostra dei riquadri rettangolari con gli angoli arrotondati al cui interno viene visualizzata l’icona di un dispositivo ma con pulsanti completamente interattivi. Ecco un esempio:

In pratica, per gli utenti aumentano le possibilità di gestione dei vari dispositivi smart collegati con un semplice tocco: sarà infatti possibile accendere o spegnere le luci, riprodurre o mettere in pausa i contenuti multimediali, scorrere verso destra o sinistra per regolare il volume e la luminosità, avere accesso a una pagina intera dei controlli attraverso una pressione prolungata.

Questa nuova interfaccia è già stata abilitata per i dispositivi basati su Android mentre per quelli iOS dovrebbe divenire disponibile nel corso delle prossime settimane.

Potete scaricare la versione 2.49.1.8 di Google Home app per Android da APK Mirror (trovate qui la pagina dedicata) o dal Google Play Store attraverso il seguente badge: