SmanApp è un’applicazione che ha lo scopo di contribuire a rendere le strade più sicure premiando i guidatori più virtuosi. L’app ricompensa chi adotta uno stile di guida rispettoso degli altri utenti della strada, inclusi pedoni e ciclisti, con sconti, offerte speciali, buoni Amazon, buoni carburante, smartphone e molto altro.

Per contribuire all’iniziativa è sufficiente avviare l’app quando si inizia a guidare e lasciarla in background in modo che possa segnalare il superamento dei limiti di velocità, un’eventuale guida imprudente, oppure se si sta entrando in una Safe Zone.

Le Safe Zone sono le fondamenta dell’ecosistema SmanApp, in quanto rappresentano delle aree del territorio dove è possibile guadagnare ancora più punti se si guida rispettando il limite di velocità.

SmanApp contribuisce a rendere le strade più sicure