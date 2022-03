Nelle scorse ore sono emerse in Rete alcune interessanti anticipazioni relative ad un nuovo smartphone di fascia media targato Motorola: stiamo parlando di Motorola Moto G 5G (2022).

Stando a quanto si apprende, lo smartphone ha come numero modello la sigla XT2213 e come nome in codice “Austin” e dovrebbe fare il proprio esordio sul mercato nel mese di giugno (resta da capire se a livello globale o soltanto in alcuni Paesi).

Ecco le possibili caratteristiche e il design di Motorola Moto G 5G (2022)

Venendo alla dotazione tecnica, il nuovo smartphone di fascia media di Motorola dovrebbe poter contare su un display piatto da 6,6 pollici e dovrebbe essere animato da un processore Qualcomm Snapdragon 750G.

Per quanto riguarda la memoria, la RAM dovrebbe essere pari a 4 GB mentre quella di archiviazione dovrebbe arrivare a 128 GB (con possibilità di espansione grazie al supporto MicroSD) mentre la batteria dovrebbe avere una capacità di 5.000 mAh.

Passando al comparto fotografico, Motorola Moto G 5G (2022) dovrebbe poter contare su una tripla fotocamera posteriore, con sensore primario da 50 megapixel, accompagnato da un sensore da 8 megapixel (probabilmente con ottica ultra grandangolare) e da un sensore da 2 megapixel.

Inoltre lo smartphone dovrebbe vantare un ingresso jack audio da 3,5 mm, un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali posizionato sul lato e almeno due colorazioni (ossia Volcanic Grey e Frosted Silver) mentre le sue dimensioni dovrebbero essere piuttosto generose (165,4 x 75,8 x 9,3 mm).

A seguire una galleria di immagini che ci consente di farci un’idea di quello che dovrebbe essere il design del nuovo telefono di Motorola:

Previous Next Fullscreen

E questo è un video che ci mostra il presunto design dello smartphone a 360°:

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da Motorola per scoprire se tali anticipazioni saranno confermate e in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare Motorola Moto G 5G (2022).

Potrebbe interessarti anche: i migliori smartphone di Motorola del mese