HONOR ha in programma un evento di presentazione ufficiale per il 29 marzo, occasione che sarà sfruttata dal produttore cinese per il lancio di alcuni nuovi smartphone della serie X, ossia HONOR X7, X8 e X9 5G.

Ebbene, un’anticipazione delle principali caratteristiche di questi tre nuovi smartphone è stato lo stesso produttore a fornircela durante un evento privato organizzato negli Emirati Arabi Uniti.

Le caratteristiche dei nuovi smartphone di HONOR

Per quanto riguarda HONOR X8, il produttore cinese ha già svelato la sua dotazione tecnica la scorsa settimana e per saperne di più vi rimandiamo all’articolo dedicato.

Passando al “piccolino” del trio, HONOR X7 (che altro non è che la variante globale di HONOR Play 30 Plus) potrà contare sulla seguente dotazione:

processore MediaTek Dimensity 700

display TFT LCD da 6,74 pollici con risoluzione HD+ (1.600 x 720 pixel), 16,7 milioni di colori, refresh rate a 90 Hz e certificazione TÜV Rheinland

4 GB, 6 GB o 8 GB di RAM

128 GB di memoria di archiviazione (con possibilità di espansione via MicroSD)

fotocamera frontale da 5 megapixel

doppia fotocamera posteriore (con sensore primario da 13 megapixel e di prodondità da 2 megapixel)

supporto dual SIM, 5G, dual-band WiFi, Bluetooth 5.1, GNSS (GPS, A-GPS, BeiDou), ingresso jack audio da 3.5 mm

interfaccia Magic UI 5.0 basata su Android 11

sensore per il riconoscimento delle impronte digitali posizionato sul lato

quattro colorazioni (nera, argento, oro e blu)

HONOR X9 5G (che è invece la variante globale di HONOR X30) potrà contare sulle seguenti specifiche:

Qualcomm Snapdragon 695 5G

display IPS LCD da 6,81 pollici con risoluzione Full HD+ (2.388 x 1.080 pixel)

6 GB o 8 GB di RAM

128 GB o 256 GB di memoria di archiviazione (con possibilità di espansione via MicroSD)

fotocamera frontale da 16 megapixel

tripla fotocamera posteriore (con sensore primario da 48 megapixel, accompagnato da un sensore macro da 2 megapixel e da un sensore di prodondità da 2 megapixel)

batteria da 4.800 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 66 W)

interfaccia Magic UI 5.0 basata su Android 11

sensore per il riconoscimento delle impronte digitali posizionato sul lato

quattro colorazioni (nera, argento, oro e blu)

Appuntamento al 29 marzo per l’evento di lancio ufficiale.