A poche ore dal lancio della versione globale della serie Xiaomi 12, prende il via la commercializzazione dei nuovi top di gamma del produttore cinese. Sono tre gli smartphone lanciati, destinati a coprire diverse fasce di prezzo e per offrire prestazioni eccellenti in ogni situazione.

Xiaomi 12 Pro

É il pezzo forte della nuova gamma Xiaomi, dotato di una potenza esagerata grazie allo Snapdragon 8 Gen 1, affiancato da RAM e memorie interne velocissime per garantire prestazioni impeccabili in ogni situazione. Ottima l’autonomia, grazie alla batteria da 4.600 mAh, che può contare sulla ricarica rapida cablata a 120 watt e su quella wireless a 50 watt, per avere lo smartphone sempre pronto all’uso anche nelle giornate più impegnative.

Forte degli ottimi risultati ottenuti con la precedente generazione di flagship, Xiaomi ha puntato molto sul comparto fotografico, abbandonando la corsa ai megapixel per scegliere sensori più efficienti. La fotocamera posteriore può contare su un triplo sensore da 50 megapixel, uno principale, uno con zoom ottico e uno con lenti ultra grandangolari, con tecnologia pixel binning 4-in-1 per ottenere foto luminose anche con poca luce.

Il tutto senza dimenticare l’ottimo schermo AMOLED da 6,73 pollici con risoluzione WQHD+ e frequenza di refresh a 120 Hz, soluzioni diventate quasi il minimo sindacale per uno smartphone di questo livello. E per quanto riguarda l’audio troviamo altoparlanti SOUND BY Harman Kardon con supporto Dolby Atmos. Xiaomi 12 Pro monta due tweeter e due woofer, pensati per rendere chiaro ogni suono e dettaglio.

Xiaomi 12

Altrettanto interessante, soprattutto per il prezzo a cui viene proposto, è Xiaomi 12 che monta lo stesso processore della versione Pro, affiancato da 8 o 12 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna. La batteria è in linea, almeno per quanto riguarda la capacità, con quella della versione Pro, attestandosi sui 4.500 mAh.

Leggermente meno performanti le tecnologie di ricarica rapida adottate: 67 watt per quella cablata, comunque ottima, mentre quella wireless a 50 watt è tra le migliori sul mercato. Lo schermo da 6,28 pollici è ancora una volta di tipo AMOLED, anche se con risoluzione FullHD+, con frequenza di refresh a 120 Hz. Due gli speaker realizzati in collaborazione con Harman Kardon, per un comparo audio di qualità.

Il comparto fotografico invece è inferiore a quello della versione Pro, pur rimanendo di buon livello: sensore principale da 50 megapixel affiancato da un sensore ultra grandangolare da 13 megapixel e da un sensore telemacro da 5 megapixel. Sono presenti nuovi algoritmi che permettono di godere di un’esperienza cinematica di qualità, insieme a strumenti creativi che permettono di ottenere video di qualità cinematografica.

Xiaomi 12X

Xiaomi 12X è il più piccolo dei tre, anche se monta lo stesso schermo di Xiaomi 12: pannello AMOLED da 6,28 pollici FullHD+ a 120 Hz, sotto al quale trova posto uno Snapdragon 870, affiancato da 8 GB di RAM e 128 o 256 GB di memoria interna. Buona la batteria da 4.500 mAh alla quale però manca la ricarica wireless: è presente infatti solo quella cablata, che però si attesta a 67 watt.

Anche in questo caso l’audio è di qualità, con doppio speaker Harman Kardon per un’esperienza multimediale decisamente coinvolgente. Il comparto fotografico è sostanzialmente lo stesso di Xiaomi 12: sensore principale da 50 megapixel, secondario da 13 megapixel con lente ultra grandangolare e telemacro da 5 megapixel. Mancano alcune delle funzioni evolute dedicate ai video ma rimane la modalità notturna, presente anche sul sensore frontale da 32 megapixel.

La serie Xiaomi 12 in offerta limitata

Tre smartphone molto interessanti quindi, grazie anche a prezzi molto interessanti, come da tradizione. Sicuramente sono cresciuti rispetto al passato ma sono comunque molto competitivi rispetto alla concorrenza, risultando decisamente validi. Grazie alla promozione di lancio, valida da oggi e fino alle 8 del 19 marzo, potrete risparmiare 200 euro rispetto al prezzo di listino attuale.

La promozione è attiva sul Mi Global Store di AliExpress, uno dei più grandi store online del mondo, che ha messo in sconto tutte e tre le versioni con i rispettivi tagli di memoria. Vediamo innanzitutto di scoprire i prezzi delle singole versioni:

Ottimi prezzi dunque a cui si aggiungono i regali destinati ai primi 1.000 ordini: in palio un premio casuale tra Redmi Watch 2 Lite, Xiaomi MIJIA Smart Air Fryer, Xiaomi Mi TV 4A e dispositivi della serie Xiaomi 12. Non vi resta che scegliere il vostro modello e completare l’ordine il prima possibile.

Informazione Pubblicitaria