OnePlus Nord 3 è atteso per il debutto a maggio o giugno, ma un’indiscrezione fresca di giornata ha rivelato le caratteristiche di questo smartphone OnePlus che si prospetta molto simile a Realme GT Neo 3 in arrivo a giorni.

Il noto informatore Digital Chat Station ha rivelato tramite Weibo che OnePlus Nord 3 offrirebbe uno schermo AMOLED da 6,7 ​​pollici con risoluzione Full HD+ (2412×1080 pixel) e presumibilmente con frequenza di aggiornamento di 120 Hz.

Secondo quanto rivelato OnePlus Nord 3 sarebbe basato sul chipset Dimensity 8100 con fino a 12 GB di RAM LPDDR5 e fino a 256 GB di memoria interna UFS 3.1. Lo smartphone sarebbe alimentato da una batteria da 4500 mAh ricaricabile a una potenza di 150 watt.

OnePlus Nord 3 offrirebbe una fotocamera frontale da 16 MP, mentre la fotocamera posteriore includerebbe un sensore principale da 50 MP (Sony IMX766, OIS) un obiettivo da 8 MP e una fotocamera da 2 MP.

Il dispositivo sarebbe dotato di uno scanner di impronte digitali, un motore di vibrazione lineare e il sistema operativo Android 12.

OnePlus Nord 3 potrebbe essere un rebrand di Realme GT Neo 3

A giudicare da queste caratteristiche, OnePlus Nord 3 rischia di diventare solo una versione leggermente modificata di Realme GT Neo 3 che sarà annunciato il 22 marzo.

Insieme a Realme GT Neo 3 l’azienda annuncerà anche le cuffie true wireless Buds Air 3 in Cina che saranno disponibili anche in una versione Le Mans caratterizzata dalla verniciatura blu e dallo slogan “Dare To Leap” sul frontale sopra l’indicatore di carica.