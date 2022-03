A dicembre Motorola ha presentato per la prima volta Moto Edge X30 e ieri ha lanciato ufficialmente lo smartphone in Cina come promesso. Si tratta dello stesso dispositivo Moto Edge X30, con l’unica differenza che la fotocamera frontale da 60 MP è alloggiata sotto il display.

Moto Edge X30 Under Screen Camera Edition ufficiale in Cina

Moto Edge X30 Under Screen Camera Edition è disponibile in Cina nell’unica variante da 12 GB di RAM con 256 GB di memoria per l’archiviazione interna.

Il prezzo del dispositivo è di 3.999 Yuan (circa 568 euro), ma per un periodo di tempo limitato sarà offerto al prezzo di 3.499 Yuan (circa 497 euro). Lo smartphone è già in preordine in Cina e sarà disponibile per l’acquisto a partire dal 30 marzo.

Motorola ha anche ribassato il prezzo di Moto Edge X30 che ora costa 2.799 Yuan (circa 397 euro) nella variante da 8 GB + 128 GB, 2.999 Yuan (circa 426 euro) nella variante 8 GB + 256 GB e 3.199 Yuan (circa 454 euro) la variante da 12 GB + 256 GB.

Moto Edge X30 era già lo smartphone più conveniente con il SoC Snapdragon 8 Gen 1 e con il taglio dei prezzi ora è ancora più appetibile. Lo smartphone è venduto come Motorola Edge Plus (2022) negli Stati Uniti e Motorola Edge 30 Pro in altri mercati internazionali.

