Iliad rilancia una delle sue offerte più popolari, proposta per la prima volta nel mese di dicembre: stiamo parlando di Iliad Flash 150, una tariffa mobile che include tutto ciò che serve (e forse anche di più), 5G compreso, a meno di 10 euro al mese.

A grande richiesta ritorna Iliad Flash 150: come attivarla

Viste le numerose richieste da parte degli utenti, Iliad ha deciso di rilanciare l’offerta Flash 150 dedicata a tutti coloro che vogliono entrare a far parte della “Rivoluzione”, ma anche a coloro che sono già clienti e che vogliono fare un upgrade. L’offerta include minuti illimitati di chiamate verso tutti, SMS illimitati verso tutti e 150 GB di Internet 4G/5G al costo di 9,99 euro al mese, come sempre senza costi nascosti o vincoli e con la promessa di zero rimodulazioni.

L’offerta dell’operatore, come suggerisce il nome stesso, è limitata nel tempo: può essere sottoscritta entro e non oltre il 14 aprile 2022 in vari modi e sfruttando tutti i canali di vendita: online sul sito Iliad o tramite gli oltre 3500 punti vendita, con le Simbox presso Flagship Store e Iliad Corner, presso gli Iliad Point diffusi in centinaia di punti Snaipay (tabaccherie, edicole e bar) e con Iliad Express, che consente di acquistare SIM persino in supermercati e vari negozi.

Per attivare Iliad Flash 150 online potete seguire il link qui in basso, mentre per cercare il punto Iliad più vicino potete recarvi qui.

Attiva Iliad Flash 150 online

