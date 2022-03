Torniamo a parlare di DOOGEE S98 a distanza di qualche giorno dalla prima segnalazione relativa al nuovo rugged phone del produttore asiatico. In queste ore infatti il brand ha ufficializzato la data di presentazione del suo nuovo smartphone, prevista per il prossimo 28 marzo. Lo smartphone sarà disponibile ufficialmente su AliExpress e su Doogemall, la piattaforma di vendita online ufficiale di DOOGEE.

Design unico e inconfondibile

Il design di DOOGEE S98 è indubbiamente unico, grazie alla presenza di un secondo display, di forma circolare, posizionato nella parte posteriore dello smartphone, attorniato dai sensori della fotocamera posteriore. Lo schermo da 1,1 pollici ricorda quello di uno smartwatch e il contenuto può essere personalizzato per controllare la musica, mostrare l’ora, il livello della batteria o le notifiche, senza dover accendere lo schermo principale.

Nel video che trovate a fine articolo potete farvi un’idea del suo aspetto decisamente particolare anche per un rugged phone. Lo schermo, come dicevamo, è posizionato al centro della fotocamera posteriore, che può contare su un sensore principale da 64 megapixel, affiancato da altri due sensori. Il primo è un classico sensore da 8 megapixel con lente ultra grandangolare, per foto panoramiche d’effetto, mentre il secondo è ancora una volta diverso dal solito.

Si tratta infatti di un sensore da 20 megapixel dedicato alla visione notturna, che permette di scattare foto e registrare video anche in ambienti completamente bui, grazie a due illuminatori a infrarossi posizionati ai lati del sensore. In questo modo sarà possibile realizzare foto o video particolari anche in quelle situazioni in cui non è possibile avere una luce a disposizione.

Sotto allo schermo principale, un pannelloFullHD+ da 6,3 pollici, troviamo un chipset MediaTek Helio G96, affiancato da 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, con una batteria da ben 6.000 mAh che permette di raggiungere agevolmente i due giorni di utilizzo, tre con qualche accorgimento. E nel caso in cui la batteria dovesse scaricarsi durante il giorno è presente la ricarica rapida a 33 watt, a cui si unisce quella wireless a 15 watt per la massima libertà di carica.

Ottima anche la connettività che include un sistema di navigazione satellitare che supporta i quattro standard principali, un sistema NFC per i pagamenti in mobilità, un tasto laterale personalizzabile e un lettore di impronte digitali integrato nel tasto di accensione/sblocco.

Trattandosi di un rugged phone non potevano ovviamente mancare le certificazioni IP68 e IP69K, che unite a quella MIL-STD-810G garantiscono un’ottima resistenza a cadute, polvere, sporco e immersioni in liquidi.

Il lancio ufficiale, come anticipato in precedenza, è previsto per il 28 marzo, giorno in cui scatterà la vendita promozionale valida fino al primo aprile. In questo periodo sarà possibile acquistare DOOGEE S98 su AliExpress al prezzo speciale di 239 dollari (circa 215 euro), dopodiché il prezzo salirà a 339 dollari.

Potete provare a portarvi a casa il nuovo smartphone partecipando al giveaway organizzato sulla pagina ufficiale dedicata a DOOGEE S98, seguire le istruzioni e sperare di essere uno dei quattro fortunati vincitori.

