Alla fine dello scorso mese OPPO ha presentato ufficialmente la serie OPPO Find X5, ossia i nuovi smartphone di punta del produttore aisatico e su YouTube l’azienda ha pubblicato un interessante video dedicato alla qualità costruttiva di tali device.

Il team di OPPO, infatti, ci tiene a mettere in risalto quanto resistenti siano i nuovi smartphone e ciò per quanto riguarda sia gli urti che l’acqua, oltre a quanto siano in grado di garantire agli utenti una calibrazione dei colori di altissima qualità.

In sostanza, la serie OPPO Find X5 ha tutte le carte in regola per garantire agli utenti il meglio di ciò che la tecnologia mobile ha da offrire.

Oltre 300 test per la serie OPPO Find X5

Sono più di 300 i test a cui lo staff di OPPO ha sottoposto gli smartphone della serie OPPO Find X5 prima di arrivare ai modelli da commercializzare, in modo da non lasciare nulla al caso: dalla prova della resistenza all’acqua alle cadute accidentali da diverse altezze, dalla capacità dei tasti di resistere alle continue sollecitazioni alla precisione dello scanner per il riconoscimento delle impronte digitali, dalla resistenza agli sbalzi termici all’affidabilità delle antenne, c’è solo l’imbarazzo della scelta.

Ecco il video dedicato ai test della serie OPPO Find X5. Buona visione:

Il modello più interessante è ovviamente OPPO Find X5 Pro, tra le cui principali caratteristiche troviamo un display AMOLED LTPO da 6,7 pollici con risoluzione WQHD+ (.3216 x 1.440 pixel) con refresh rate a 120 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, 12 GB di RAM, 256 GB di memoria interna, una tripla fotocamera posteriore (con sensore primario Sony IMX766 da 50 megapixel, sensore ultra grandangolare Sony IMX766 da 50 megapixel e teleobiettivo da 13 megapixel), una fotocamera anteriore con sensore Sony IMX709 da 32 megapixel, una batteria da 5.000 mAh (con ricarica da 80 W cablata e da 50 W in modalità wireless) e Android 12 con ColorOS 12.1.

