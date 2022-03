Il team di sviluppatori di Google è costantemente impegnato nel miglioramento delle varie applicazioni del colosso di Mountain View e tra quelle per i quali in questi giorni sono in arrivo delle novità vi è anche Google News.

Ecco come cambia aspetto l’app Google News per Android

Pare, infatti, che il team di questa applicazione abbia deciso di riprogettare la sua interfaccia, puntando su una nuova pagina iniziale con una struttura diversa rispetto a quella adottata sino a questo momento.

Inoltre, a caratterizzare questa nuova pagina iniziale vi è anche una struttura cromatica differente da quella del resto dell’applicazione.

Ed ancora, la nuova interfaccia dell’app Google News per Android porta con sé un ampliamento dell’intestazione “La mia selezione”, il colore blu per la sezione “Top Stories”, che mostra soltanto due notizie, così come avviene per la seguente sezione dedicata alle notizie consigliate (con la precedente versione dell’app, invece, ciascuna di queste sezioni conteneva cinque notizie).

Con questa nuova interfaccia pare che l’app Google News si concentri maggiormente sugli elementi visivi e meno sulla visualizzazione di un più elevato numero di notizie e, infatti, alla sua apertura ad esempio su Google Pixel 6 Pro vengono mostrati quattro articoli invece dei cinque mostrati con la precedente versione.

Nel complesso, almeno in base ai progetti del team di sviluppatori del colosso di Mountain View, il nuovo design dovrebbe risultare più user friendly.

Resta da capire se i lavori relativi all’interfaccia di Google News siano finiti o se, al contrario, con le prossime release dell’app verranno introdotti ulteriori cambiamenti. Per saperne di più dovremo attendere informazioni ufficiali dal colosso di Mountain View.

Come scaricare le nuove versioni dell’app

Potete scaricare le ultime versioni disponibili dell’app Google News per Android da APK Mirror (qui trovate la pagina ad essa dedicata) o dal Google Play Store attraverso il seguente badge: