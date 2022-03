L’UTG è il vetro ultra sottile utilizzato da Samsung per i propri pieghevoli, Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3, tuttavia non è abbastanza resistente da permettere di utilizzare, ad esempio, una S Pen normale senza rischiare di danneggiarlo (infatti la S Pen Fold Edition dedicata a questi modelli differisce da quelle standard per la punta retrattile); ora l’azienda pare stia sviluppando una nuova versione migliorata dell’UTG, una sorta di Super UTG, che dovrebbe essere implementata su Galaxy Z Fold 4.

Samsung vuole dotare i propri pieghevoli di display più resistenti

L’intenzione di Samsung di dotare i suoi prossimi pieghevoli di un vetro più resistente, non è dovuta solo al connubio con la S Pen, ma anche e soprattutto ai numerosi casi segnalati sulla rete di Z Fold 3 e Z Flip 3 con schermi incrinati; l’immagine che potete vedere qui sotto è stata caricata da un utente su Reddit, ma ne circolano diverse sul web. Stando alle testimonianze degli utenti, non sempre l’azienda provvede alla riparazione gratuita del dispositivo, alcuni infatti, meno fortunati di altri, si sono visti giustificare il problema come “danno esterno” e quindi non idoneo per la riparazione gratuita.

L’implementazione di uno schermo più resistente sarebbe positiva sia per gli utenti, che potrebbero anche beneficiare dell’utilizzo della S Pen standard sui propri dispositivi, sia per l’azienda che diminuirebbe drasticamente le controversie con gli utenti afflitti da display danneggiatisi, a loro dire, senza motivo. Inoltre, a quanto pare, Samsung avrebbe intenzione di dotare il prossimo pieghevole di un apposito alloggiamento dedicato alla S Pen, questo sarebbe utile per poter ovviare alla scomoda custodia speciale pensata per Galaxy Fold 3.

Il video unboxing di Galaxy A53 viene rimosso ma resta il dubbio sull’assenza del caricabatterie

Qualche giorno fa vi abbiamo riportato la notizia di un video apparso in rete, di un presunto unboxing del prossimo Galaxy A53, la cui presentazione ufficiale è attesa per il 17 marzo. Il video in questione è stato rimosso, e quindi non è più visualizzabile, ciò nonostante le voci sulla presunta assenza in confezione del caricabatterie non si sono fermate; bisognerà attendere fino a domani per constatare se Samsung abbia realmente intenzione di eliminare questa dotazione da tutti i suoi prodotti.