La politica di Samsung, inerente la dotazione offerta nelle confezioni dei suoi smartphone di fascia alta ormai la conosciamo, è stato uno dei primi produttori, dopo Apple, a rimuovere il caricabatterie in dotazione; questo per il momento è accaduto solo con i dispositivi di fascia alta, ma adesso pare che questa pratica possa essere estesa anche ai telefoni di fascia medio bassa.

Samsung potrebbe rimuovere il caricabatterie dalle confezioni della serie A e M

Dopo l’arrivo di Galaxy S21 sul mercato, lo scorso anno, gli utenti si sono dovuti abituare a non avere più in dotazione il caricabatterie con i prodotti di punta del colosso coreano; la motivazione addotta dall’azienda strizza l’occhio alla tutela dell’ambiente, in modo da ridurre l’impatto di Samsung sull’ecosistema.

Non tutti gli utenti hanno preso bene questo cambio di rotta rispetto al passato, sentendosi privati di un qualcosa che gli spetterebbe di diritto con l’acquisto di uno smartphone; ora stando ad un tweet dell’informatore Yogesh Brar, sembra che l’azienda abbia intenzione di espandere questa pratica anche alla fascia medio bassa dei propri dispositivi, andando ad interessare anche le serie A e M.

Non è chiaro al momento se l’azienda abbia intenzione di limitare questa scelta al solo mercato indiano, o espanderla a livello globale, ciò che però è chiaro è che gli utenti non sarebbero felici di questa scelta.

Se chi acquista un top di gamma infatti, ha solitamente numerosi altri caricatori in casa, chi si rivolge alla fascia bassa potrebbe essere in procinto di acquistare il suo primo smartphone, o potrebbe voler sostituire un modello ormai vetusto (dotazione compresa) e trovarsi impossibilitato nell’utilizzare un caricatore micro-USB con un dispositivo dotato di porta Type-C, vedendosi costretto ad acquistare separatamente un caricabatterie con un ulteriore esborso economico.

Speriamo di ricevere informazioni più precise e ufficiali in futuro, auspicandoci che Samsung non abbia realmente intenzione di estendere questa politica a tutti i suoi dispositivi, indifferentemente dalla gamma di appartenenza.