Gli smartphone della serie Samsung Galaxy S22 sono tra i modelli più desiderati del momento, potendo vantare una dotazione hardware da urlo, a cui si aggiungono ovviamente le potenzialità di Android, come ad esempio le possibilità di personalizzazione.

E da questo punto di vista ci sono per esempio le applicazioni che permettono di trasformare il foro nel display per la fotocamera frontale in un indicatore per le notifiche oppure in un indicatore del livello della batteria, come aodNotify e Energy Ring.

Come personalizzare il foro della fotocamera di Samsung Galaxy S22

Iniziando da aodNotify, si tratta di una soluzione studiata per simulare un punto LED di notifica nella barra di stato e che si integra con la funzionalità Always on Display di Samsung.

Oltre a simulare il LED di notifica, aodNotify consente agli utenti di creare effetti di illuminazione sui bordi personalizzabili per visualizzare un anello di luce attorno al foro della fotocamera e offre anche una funzione di anteprima delle notifiche (grazie alla quale è possibile verificare se si è ricevuta una notifica senza riattivare completamente il dispositivo).

Potete scaricare aodNotify dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

Energy Ring è un’altra soluzione interessante per i possessori di uno degli smartphone della serie Samsung Galaxy S22, per i quali il supporto è stato aggiunto solo di recente.

Si tratta di un’app che consente di aggiungere un cerchio luminoso attorno al foro della fotocamera frontale, che potrà essere sfruttato come indicatore del livello della batteria dello smartphone.

Energy Ring può contare su varie possibilità di personalizzazione, dalle dimensioni del cerchio ai suoi colori e attraverso gli acquisti in-app è possibile sbloccare funzionalità aggiuntive.

Potete scaricare Energy Ring per Android dal Google Play Store attraverso il seguente badge:

Entrambe le app potranno essere usate anche sugli altri smartphone Android.

Potrebbe interessarti anche: la recensione di Samsung Galaxy S22 e Galaxy S22+