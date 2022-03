Il team di sviluppo di WhatsApp ha da poco avviato il rilascio dell’aggiornamento alla versione 2.22.7.11 di WhatsApp Beta per Android agli utenti iscritti al Programma Beta dell’applicazione tramite il Google Play Store.

La novità contenuta nell’aggiornamento è qualcosa di tangibile per tutti coloro che aggiornano la popolarissima app di messaggistica all’ultima versione beta: arriva (finalmente) il lettore audio globale.

Manco a dirlo, veniamo a conoscenza del tutto tramite il team di WABetaInfo, sempre sul pezzo nello scovare le novità su WhatsApp in anteprima.

WhatsApp Beta 2.22.7.11 introduce il lettore audio globale

Avete letto bene: il lettore audio globale arriva anche sulla versione per Android di WhatsApp Beta, dopo essere stato distribuito sia per la versione beta del client Desktop che per la versione beta del client iOS di WhatsApp.

Grazie a questa utilissima funzione, un utente sarà in grado di riprodurre note vocali (e file audio in generale) anche passando ad un’altra conversazione, in modo da potere inviare un messaggio ad un altro contatto anche mentre è in riproduzione il classico audio infinito ricevuto in un’altra chat.

Nell’immagine qui sopra, è riportato un esempio di come appare questa nuova funzionalità: tornando alla schermata delle Chat, quando è in riproduzione un audio, apparirà una barra (sotto la barra di stato dello smartphone) dotata di un tasto per mettere in pausa la riproduzione e un tasto per chiudere, oltre all’avatar e al nome della chat (contatto o gruppo) di cui state riproducendo il file audio.

Questa è solo l’ultima delle funzionalità relative ai messaggi vocali/ai file audio a cui lavora il team di WhatsApp che, recentemente, aveva introdotto la possibilità di mettere in pausa ed eventualmente riprendere la registrazione di un audio.

La funzionalità è in fase di rilascio graduale per tutti coloro che hanno installato la versione 2.22.7.11 di WhatsApp Beta: per scoprire se la funzionalità sia disponibile, basterà riprodurre un messaggio vocale e tornare all’elenco delle chat; se spunta la nuova barra del lettore (mostrata nell’immagine sopra), significa che la funzione è abilitata.

Non ci sorprenderebbe, dunque, il rilascio della funzionalità anche sulla versione stabile di WhatsApp in un prossimo futuro.

Come scaricare la nuova versione di WhatsApp Beta

Se siete desiderosi di provare le novità contenute nella versione 2.22.7.11 di WhatsApp Beta per gli smartphone basati sul sistema Android di Google, potete procedere attraverso il Google Play Store, iscrivendovi al Programma Beta (potrete trovare la pagina dedicata al programma seguendo questo link).

Se il Programma Beta fosse momentaneamente al completo ma aveste comunque la curiosità di provare in anteprima le ultime versioni di WhatsApp, potrete procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile seguendo questo link).

