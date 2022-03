Continuano a susseguirsi senza sosta in Rete le indiscrezioni che provano ad anticiparci quelle che dovrebbero essere le principali caratteristiche degli smartphone della serie Redmi K50, la cui presentazione ufficiale è in programma per giovedì 17 marzo 2022 in Cina.

E così nelle scorse ore sono emersi nuovi interessanti dettagli, come quello relativo alle possibili colorazioni: pare, infatti, che il produttore abbia in programma di offrire agli utenti almeno 4 opzioni tra le quali scegliere.

Stando a quanto reso noto da Mayank Kumar su Twitter, oltre che nelle colorazioni “classiche” nera e bianca, Redmi K50 dovrebbe essere disponibile anche in blu e in oro:

Previous Next Fullscreen

Le altre anticipazioni sulla serie Redmi K50

Ma nelle scorse ore anche il produttore cinese ha voluto fornirci alcune anticipazioni sulle caratteristiche della nuova serie di smartphone di fascia media: con un post sul social Weibo, infatti, il CEO dell’azienda, Lu Weibing, si è voluto soffermare su due importanti aspetti come la connettività e l’esperienza audio.

Per quanto riguarda la connettività, gli smartphone della serie Redmi K50 potranno contare sul supporto WiFi 6 a 160 MHz, soluzione che dovrebbe essere capace di raddoppiare la velocità di Internet rispetto al WiFi 5.

Inoltre i nuovi smartphone di Redmi supporteranno operazioni parallele con WiFi e Bluetooth e ciò potrebbe rivelarsi molto comodo durante le sessioni di gaming, in quanto sarà possibile giocare con dispositivi Bluetooth senza temere rallentamenti della connessione WiFi.

Passando al comparto audio, gli smartphone della serie Redmi K50 potranno contare su 2 altoparlanti con supporto Dolby Atmos Stereo, certificazioni Hi-Res Audio e Hi-Res Wireless: in sostanza, i device dovrebbero essere in grado di garantire un’esperienza molto piacevole sia via cavo che in modalità wireless.

Ricordiamo che il produttore ha già confermato che i nuovi device potranno contare sui processori MediaTek Dimensity 8100 e MediaTek Dimensity 9000. Appuntamento a giovedì per il lancio ufficiale.

Leggi anche: i migliori smartphone di Redmi del mese