Un misterioso smartphone è stato avvistato oggi in una metropolitana in Cina. Questo dispositivo potrebbe essere Vivo X Fold, il primo smartphone pieghevole dell’azienda particolarmente atteso sul mercato.

Il presunto Vivo X Fold fotografato in metropolitana

La foto condivisa sul social cinese Weibo mostra uno smartphone pieghevole in posizione aperta racchiuso in un guscio che sembra avere lo scopo di nascondere il design del dispositivo. Il display non sembra avere alcuna piega sulla parte anteriore, ma si notano comunque dei meccanismi di piegatura.

Anche se è difficile dirlo, IT Home sospetta che il dispositivo immortalato nella metropolitana in Cina sia il presunto Vivo X Fold.

Un’immagine stilizzata trapelata la scorsa settimana ha rivelato il design del presunto smartphone pieghevole di Vivo, evidenziando come il display esterno presenti un bordo stondato, con un foro centrale per ospitare la fotocamera frontale.

Secondo le recenti indiscrezioni Vivo X Fold sfoggerà un display OLED FHD+ da 6,5 ​​pollici con una frequenza di aggiornamento di 120 Hz nella parte anteriore. Il display interno sarà costituito da un pannello da 8 pollici con risoluzione QHD+ e frequenza di aggiornamento di 120Hz.

Secondo quanto riferito, il presunto Vivo X Fold sarà basato sul SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 e dovrebbe essere alimentato da una batteria da 4.600 mAh che supporta la ricarica rapida da 80 W.

Per ora si tratta di speculazioni, tuttavia Vivo X Fold è già entrato nel Ministero dell’Industria e dell’Information Technology e ha ottenuto la certificazione 3C, pertanto non dovrebbe essere lontano dal mercato.

