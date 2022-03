La gamma Redmi di Xiaomi è in costante aggiornamento, sia per quanto riguarda i prodotti di fascia alta, riservati ai mercati asiatici prevalentemente, che per la fascia bassa. Per il prossimo futuro, il brand Redmi ha diverse novità in arrivo. Già la prossima settimana ci sarà il debutto dei nuovi Redmi K50 Pro e Pro+. I due smartphone sono protagonisti oggi un leak che ci conferma quasi tutti i dettagli. Contestualmente, si parla anche di prodotti di fascia bassa con il nuovo entry level Redmi 10C prossimo all’arrivo in Europa e pronto ad ampliare la gamma Redmi 10. Vediamo tutti i dettagli:

Redmi K50 Pro e K50 Pro+: gli ultimi dettagli prima del debutto della prossima settimana

Il debutto ufficiale dei nuovi Redmi K50 Pro e K50 Pro+ è programmato per il prossimo 17 di marzo. Mancano, quindi, pochi giorni alla presentazione ufficiale. Redmi, in attesa del debutto, ha scelto di svelare in anticipo i suoi smartphone con un post su Weibo in cui ha confermato parte del design dello smartphone, grazie al render allegato di seguito. Da notare che sono anche stati confermati alcuni dettagli della scheda tecnica.

Il Redmi K50 Pro, infatti, potrà contare sul SoC MediaTek Dimensity 8100 mentre il Pro+ includerà il Dimensity 9000. Stando ad alcuni benchmark apparsi nel database di Geekbench, inoltre, entrambi gli smartphone sono attesi con 12 GB di RAM ed Android 12 di serie. Per quanto riguarda la RAM, in ogni caso, arriveranno, di sicuro, anche altre varianti. Per maggiori dettagli sulla scheda tecnica dei nuovi smartphone Redmi basterà attendere i prossimi giorni.

Redmi 10C: il nuovo entry level per l’Europa sta arrivando

La gamma Redmi sta per registrare una novità anche in Europa. Non si tratta dei nuovi K50 Pro o di un’ennesima variante del Redmi Note 11. Il brand, infatti, sta per lanciare un nuovo entry level che arriverà sul mercato con il nome di Redmi 10C. Lo smartphone, secondo quanto rivelato da MySmartPrice, arriverà sul mercato in un’unica configurazione, con 4 GB di RAM e 128 GB di storage, e con un prezzo compreso tra 150 euro e 200 euro. Lo smartphone sarà disponibile in tre colorazioni: grigio, verde e blu.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, invece, il nuovo Redmi 10C arriverà sul mercato con un display da 6.53 pollici di diagonale con risoluzione HD+ e con un pannello IPS LCD. Al momento, non è ancora noto il modello di SoC utilizzato. La variante indiana dello smartphone, però, utilizzerà lo Snapdragon 680 e questo modello potrebbe essere utilizzato anche per il modello europeo.

A completare le specifiche tecniche troveremo una doppia fotocamera posteriore con sensore principale da 50 Megapixel e sensore secondario da 2 Megapixel per la profondità di campo. Non ci sono informazioni, invece, sulla fotocamera anteriore. Da segnalare, inoltre, che il nuovo Redmi 10C potrà contare su di una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica da 18 W. Ulteriori dettagli dovrebbero arrivare a breve. Lo smartphone potrebbe debuttare già nel corso delle prossime settimane.

In copertina Redmi Note 11