Netflix è senza dubbio uno dei più popolari servizi di streaming multimediale e il suo enorme successo dipende anche dal continuo arricchimento del catalogo di contenuti che offre, con sempre nuovi film e serie TV aggiunti e una libreria che è in grado di soddisfare le esigenze di ogni genere di utente.

Di tanto in tanto si parla della possibilità che Netflix possa introdurre una soluzione dedicata a chi desidera usufruire del servizio senza pagare un abbonamento, ossia basata sugli annunci pubblicitari ma fino a questo momento il colosso dello streaming ha sempre escluso in modo categorico tale ipotesi.

Netflix e la pubblicità, magari in un futuro lontano

Tuttavia, forse qualcosa sta cambiando negli ultimi tempi, almeno ciò è quanto sembrano suggerire le dichiarazioni delle scorse ore di Spencer Neumann, CFO di Netflix, in occasione di una conferenza con gli investitori: il dirigente, infatti, ha confermato che l’azienda non ha in programma di introdurre un abbonamento supportato da annunci pubblicitari ma non ha escluso in modo categorico che ciò possa avvenire in futuro.

In particolare, Neumann ha ricordato che al momento Netflix può contare su un ventaglio di offerte più che interessante e in grado di soddisfare le diverse esigenze degli utenti, aggiungendo un “mai dire mai” con riferimento ad un eventuale piano con annunci pubblicitari.

In particolare, a Neumann è stato chiesto anche se Netflix stesse pensando non solo ad un piano completamente gratuito ma ad una soluzione più economica rispetto a quelle attuali (che peraltro si fanno via via più care) e ciò proprio grazie all’introduzione degli annunci pubblicitari, un po’ come sta facendo qualcuno della concorrenza.

Neumann è convinto che con l’attuale politica di Netflix il suo business abbia ancora importanti margini di crescita e ciò anche tenendo conto di eventuali rallentamenti dovuti ai recenti aumenti di prezzo degli abbonamenti.

In sostanza, soltanto se e quando il colosso dello streaming dovesse iniziare a notare un notevole rallentamento degli incassi l’ipotesi di un abbonamento con gli annunci pubblicitari potrebbe essere presa in considerazione.

