Instagram ha deciso di rimuovere le sue app autonome Boomerang e Hyperlapse dal Google Play Store e dall’App Store di Apple e ciò avviene a distanza di pochi giorni dall’annuncio del popolare social network relativo all’interruzione del supporto dell’applicazione IGTV.

In sostanza, il team di Instagram sta provando a consolidare alcune delle sue offerte separate per concentrarsi sull’applicazione principale, così com’è stato confermato dalla portavoce Christine Pai in una dichiarazione resa a The Verge.

Il team di Instagram si concentra sull’app principale

Christine Pai ha precisato inoltre che Boomerang è ancora supportata all’interno delle storie di Instagram mentre come app autonoma negli store mobile rimane Layout, aggiungendo che il team di sviluppatori del social network continuerà a lavorare su nuovi modi in cui le persone possono essere creative e divertirsi sulla piattaforma.

Pare che sia stato martedì 1 marzo 2022 l’ultimo giorno in cui le applicazioni Boomerang e Hyperlapse sono state disponibili sul Google Play Store e sull’App Store.

Ricordiamo che l’app Boomerang è stata lanciata nel 2015 ed è stata studiata per consentire agli utenti di creare brevi video in loop scattando una serie di foto, da condividere poi su Instagram o Facebook. Sebbene l’app autonoma Boomerang sia stata rimossa dagli store, le sue funzionalità sopravvivono all’interno di Instagram Stories (ove sono state implementate nel 2016).

Hyperlapse, invece, è stata lanciata nel 2014 ed è stata studiata per consentire agli utenti di realizzare video in time-lapse dall’aspetto professionale e con una notevole stabilizzazione. Probabilmente il miglioramento degli ultimi anni delle prestazioni dei vari smartphone in ambito fotografico ha reso un’app come questa superflua per molti utenti e al momento non è chiaro se le sue funzionalità verranno implementate all’interno di Instagram.

Per quanto riguarda Layout, infine, l’app pur essendo rimasta disponibile negli store mobile è stata integrata anche nelle storie di Instagram.

