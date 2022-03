Se avete deciso di acquistare una nuova MicroSD Samsung di fascia alta da 512 GB e state soltanto aspettando l’occasione giusta, Amazon potrebbe overe un’offerta che fa al caso vostro: sulla popolare piattaforma di e-commerce statunitense, infatti, è disponibile la scheda di memoria Samsung MB-ME512HA Evo Select Scheda da 512 GB con un risparmio di quasi 20 euro.

La scheda MicroSD in questione è venduta e spedita da Amazon e può contare sui servizi inclusi nell’abbonamento Amazon Prime con disponibilità immediata e prezzo di 59,99 euro (invece di 79,50 euro).

Le caratteristiche della MicroSD Samsung Evo Select da 512 GB

Tra le principali caratteristiche di questa MicroSD da 512 GB troviamo una velocità di lettura e scrittura ultrarapida fino a 100 MB/s e 90MB/s (è possibile trasferire video da 3 GB sul proprio portatile in appena 38 secondi), la possibilità di realizzare 24 ore di video UHD in 4K, 78 ore di video Full HD o di scattare 150.300 fotografie e un sistema di protezione a 4 livelli (la MicroSD è in grado di resistere fino a 72 ore nell’acqua di mare, a temperature estreme, ai raggi X degli scanner aeroportuali e a campi magnetici corrispondenti a quelli di uno scanner RM).

Inoltre nella confezione di vendita è incluso un adattatore SD, grazie al quale gli utenti avranno la possibilità di sfruttare la MicroSD Samsung Evo Select da 512 GB anche in altri dispositivi oltre agli smartphone, come fotocamere digitali, computer e notebook.

Per quanto riguarda le velocità di lettura e scrittura dichiarate (rispettivamente 100 MB/s e 90 MB/s), il produttore fa presente che possono variare in base alla capacità della card.

Per ulteriori informazioni su questa scheda MicroSD di Samsung o per procedere al suo acquisto potete sfruttare il seguente link che vi porterà alla pagina dedicata su Amazon:

Acquista la MicroSD Samsung Evo Select da 512 GB

