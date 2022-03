Samsung sta sviluppando una nuova cover in pelle con patta per i suoi smartphone di fascia alta. La notizia è stata riportata dal portale olandese LETSGODIGITAL che ha scoperto la domanda per depositare il marchio “Flap Leather Cover”, presentata da Samsung il 3 marzo scorso presso l’UKIPO (United Kingdom Intellectual Property Organization).

Sebbene non tutti amino nascondere le sembianze del proprio smartphone tramite l’utilizzo di una cover, il mercato delle cover (e degli accessori in generale) è affollatissimo di proposte, sia in termini di design che in termini di materiali con cui queste sono realizzate.

Samsung è solita presentare una serie di accessori dedicata a ogni smartphone lanciato sul mercato (soprattutto a quelli premium); tra questi accessori non mancano le cover, realizzate in più materiali e in colori rigorosamente abbinati ai colori disponibili per lo smartphone che le dovrà indossare.

Il nuovo marchio Samsung Flap Leather Cover, stando a quanto riportato nell’immagine seguente, si riferisce (ma pensa te) a “custodie in pelle con patta per telefoni cellulari; custodie in pelle con patta per smartphone”.

Tutti gli indizi portano, dunque, a una custodia a “portafoglio” realizzata in pelle che andrebbe a proteggere tanto la parte posteriore quanto la parte anteriore dello smartphone. Il materiale utilizzato la rende, per forza di cose, un accessorio di fascia alta.

Non è la prima custodia in pelle realizzata da Samsung per i suoi smartphone: a listino ne esiste già una, chiamata Leather Cover, e abbinata agli smartphone più costosi del produttore sudcoreano (per Galaxy S22 Ultra, ad esempio, ha un prezzo di 59,90€), risultando uno degli accessori più venduti.

Immaginiamo che Samsung andrà a collocare la nuova custodia in una fascia di prezzo ancora più elevata.

Per quali smartphone e quando arriva la Samsung Flap Leather Cover?

Non vi sono informazioni su quando sarà presentata o sugli smartphone ai quali verrà abbinata questa nuova custodia premium. Possiamo provare comunque a formulare alcune ipotesi.

Dal momento che Samsung ha da poco presentato la serie Galaxy S22 con i relativi accessori, non sembra che la Flap Leather Cover possa essere, almeno per il momento, lanciata ad hoc per questi smartphone: potrebbe entrare a far parte del portfolio accessori per i Galaxy S22, Galaxy S22+ e Galaxy S22 Ultra in un secondo momento.

Scartati i nuovi top gamma, Samsung sarebbe prossima a svelare altri smartphone della serie Galaxy A, con Galaxy A53 5G in pole position, dopo avere silenziosamente presentato, la scorsa settimana, un poker di smartphone di fascia media.

Tuttavia, è poco plausibile che Samsung presenti un accessorio di fascia così alta per uno smartphone dal prezzo (probabilmente) contenuto entro i 500€.

Che sia l’accessorio di punta dei prossimi Samsung Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4 previsti per l’estate? Non ci resta che aspettarne la presentazione ufficiale.

