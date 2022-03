Il Realme GT Master Edition è uno degli smartphone più interessanti della gamma Realme del 2021. Si tratta di un dispositivo completo, in grado di offrire ottime prestazioni generali e, soprattutto nella versione Voyager Grey (proposta nell’immagine in testa alla news), un look decisamente caratteristico che lo rende facilmente distinguibile contribuendo a garantire un tocco di personalità in più che, di certo, non guasta in un mercato sempre più uniformato come quello degli smartphone.

Grazie anche al recente arrivo di Android 12, disponibile con un aggiornamento in fase di distribuzione, il Realme GT Master Edition è ancora oggi uno degli smartphone di maggiore interesse dell’offerta di Realme. Con il fisiologico calo di prezzo, inoltre, lo smartphone diventa davvero imperdibile. L’ultima offerta di eBay, ad esempio, ci consente di acquistare il dispositivo ad un prezzo ottimo.

Il Realme GT Master Edition è in super offerta su eBay

Tra le offerte del week end di eBay c’è spazio per il nuovo Realme GT Master Edition che viene proposto nella variante con scocca Voyager Grey e con 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno. Questa versione dello smartphone di Realme è oggi acquistabile ad appena 216,99 euro con un taglio di prezzo netto rispetto al listino ufficiale per il mercato italiano di 349 euro.

Lo smartphone, ricordiamo, presenta un comparto tecnico completo e di ottimo livello in cui spicca un display Super AMOLED da 6.43 pollici di diagonale con risoluzione Full HD+, refresh rate da 120 Hz e luminosità di picco di 1.000 nits. A gestire il funzionamento dello smartphone troviamo il SoC Qualcomm Snapdragon 778 che viene supportato, nel modello in offerta, da 6 GB di RAM e 128 GB di storage (non espandibile).

La batteria è da 4.300 mAh con supporto alla ricarica rapida da 65 W che garantisce una carica completa in poco più di 30 minuti. Ottimo anche il comparto fotografico per la fascia di prezzo. Lo smartphone integra un sensore principale da 64 Megapixel (f/1.8) ed un sensore ultra grandangolare da 8 Megapixel oltre ad uno da 2 Megapixel per le macro. C’è anche il supporto alla registrazione fino al 4K a 30 fps. La camera frontale è da 32 Megapixel.

Per sfruttare l’offerta eBay dedicata al Realme GT Master Edition è possibile fare riferimento al link qui di sotto. La consegna è gratuita e l’offerta sarà valida fino ad esaurimento scorte. Con questo (ottimo) prezzo, è facile ipotizzare che l’offerta si esaurirà a breve. Ecco il link per sfruttarla:

Acquista qui il Realme GT Master Edition a 216,99 euro su eBay