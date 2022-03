Dal 28 febbraio diversi dispositivi del listino TIM, per i clienti di rete fissa, tra cui smartphone, il PC Onda Oliver 15,6 Plus e il TIM Gamepad Bluetooth subiscono una variazione di prezzo; vediamoli nel dettaglio.

Nuovi prezzi per gli smartphone del brand

Vi riportiamo di seguito la lista di tutti i telefoni interessati dalla variazione, con prezzo aggiornato:

Apple iPhone 13 256GB al costo di 33 euro per 30 mesi , per un totale di 990 euro

al costo di , per un totale di 990 euro Apple iPhone 13 128GB al costo di 29 euro per 30 mesi , per un totale di 870 euro

al costo di , per un totale di 870 euro Apple iPhone 13 mini 256GB al costo di 31 euro per 30 mesi , per un totale di 930 euro

al costo di , per un totale di 930 euro Samsung Galaxy S21 128GB al costo di 18 euro per 30 mesi , per un totale di 540 euro

al costo di , per un totale di 540 euro Samsung Galaxy S21 FE 128GB al costo di 15 euro per 30 mesi , per un totale di 450 euro

128GB al costo di , per un totale di 450 euro Samsung Galaxy A32 5G al costo di 7 euro per 30 mesi , per un totale di 210 euro

al costo di , per un totale di 210 euro Xiaomi 11T Pro 5G al costo di 13 euro per 30 mesi , per un totale di 390 euro

al costo di , per un totale di 390 euro Xiaomi 11T 5G al costo di 10 euro per 30 mesi , per un totale di 300 euro

al costo di , per un totale di 300 euro Xiaomi Mi11 Lite New Edition al costo di 8 euro per 30 mesi , per un totale di 240 euro

al costo di , per un totale di 240 euro Oppo Reno 6 al costo di 9 euro per 30 mesi, per un totale di 270 euro

È possibile acquistare ciascun dispositivo anche con un numero di rate differente.

PC Onda Oliver, TIM Gamepad Bluetooth e TIM Cam

Per quanto riguarda il PC Onda Oliver, questo subisce un ribasso del prezzo che lo porta ad un totale di 300 euro con rate da 10 euro al mese per 30 mesi (è comunque possibile cambiare il numero di rate, le opzioni sono 1, 6, 12, 18, 24, 36 o 48 rate). Il controller Bluetooth dell’operatore invece, è acquistabile al costo di 5 euro, ovviamente in un’unica rata; un’altra novità riguarda le telecamere TIM Cam dell’opzione Smart Home, il prezzo rimane invariato, ovvero 1 euro al mese per 30 mesi, ma adesso non saranno più gestite dall’app IOTIM bensì dall’app EZVIZ.

Pagamento per i prodotti a listino

Per tutti i prodotti precedentemente indicati, non sono presenti costi di attivazione per la rateizzazione, il cliente dovrà solo pagare le rate mensili in fattura; i prezzi si riferiscono all’addebito in fattura sulla bolletta di rete fissa TIM, per i clienti mobile potrebbero esserci variazioni o promozioni riservate differenti. Inoltre, per i dispositivi di fascia alta, con prezzo superiore ai 150 euro, è necessario essere clienti TIM di rete fissa da almeno un anno, con domiciliazione bancaria della bolletta attiva.

