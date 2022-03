Dopo aver ultimato il lancio dei nuovi Samsung Galaxy S22, oramai già diventi un punto di riferimento della fascia alta del mercato Android, in casa Samsung si sta lavorando a diversi nuovi progetti che andranno a rinnovare il resto della gamma. Tra i nuovi modelli in arrivo ci sono anche il Galaxy M23 5G ed il Galaxy F23 5G, smartphone che dovrebbero debuttare nel corso delle prossime settimane.

Il primo potrebbe ritagliarsi uno spazio importante anche in Italia, diventando uno dei protagonisti della fascia bassa della gamma Samsung. Per il Galaxy F23 5G, invece, non dovrebbe esserci un lancio in Europa (almeno non con questo nome, il progetto potrebbe arrivare da noi dopo un rebranding). In attesa dell’ufficialità, i due smartphone sono oggi protagonisti di nuovi leak firmati MySmartPrice. Vediamo i dettagli:

Samsung Galaxy M23 5G con Snapdragon 750G: arriverà anche in Europa

Partiamo dal progetto probabilmente più interessante dei due citati in precedenza. Il nuovo Samsung Galaxy M23 5G sarà la prossima aggiunta alla gamma Galaxy M. Lo smartphone dovrebbe fare il suo debutto in India nel corso del mese di marzo e potrebbe arrivare in Europa durante la primavera. In queste ore, lo smartphone fa parlare di sé sia grazie a nuovi render, che ci svelano il design, che per alcune conferme sulle specifiche.

Il nuovo Galaxy M23 5G presenterà un display da 6.6 pollici con risoluzione Full HD e notch a goccia (soluzione che Samsung chiama Infinity-U). Il pannello sarà un TFT con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz. A gestire il funzionamento dello smartphone troveremo il SoC Qualcomm Snapdragon 750G, garanzia di buone prestazioni generali in rapporto alla fascia di prezzo.

Il SoC sarà supportato da 4 GB di RAM e 128 GB di storage (potrebbero esserci, però, altre combinazioni di RAM e storage). Sotto la scocca troveremo una batteria da 5.000 mAh. Al momento non è chiaro il tipo di ricarica supportata ma difficilmente ci sarà il supporto ad una ricarica particolarmente rapida. Di certo, invece, lo smartphone non supporterà la ricarica wireless.

A completare la scheda tecnica del nuovo Galaxy M23 5G troveremo una tripla fotocamera posteriore. Il sensore principale sarà da 50 Megapixel (f/1.8) e sarà supportato da un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel e da un sensore da 2 Megapixel per le macro. La camera principale supporterà la stabilizzazione ottica OIS e la possibilità di registrare video fino al 4K a 30 fps.

Le indiscrezioni di queste ore ci confermano che lo smartphone avrà dimensioni pari a 165.5 x 77.0 x 8.4 mm con un peso di 198 grammi. Confermata la presenza del jack audio. Lato software troveremo Android 12 con One UI 4.1 disponibile di serie ad arricchire il comparto software. Secondo il leak, possiamo aspettarci un arrivo in Europa del nuovo Galaxy M23 5G con un prezzo di lancio compreso tra 250 euro e 300 euro.

La galleria qui di sotto ci riassume i render diffusi da MySmartPrice in queste ore che ci mostrano il design definitivo del nuovo Galaxy M23:

Samsung Galaxy F23 5G: un’esclusiva indiana

A completare la gamma di novità in arrivo da Samsung ci sarà anche il nuovo Galaxy F23 5G. Lo smartphone presenterà un design differente rispetto al Galaxy M23 ma specifiche molto simili al netto, però, di un display completamente diverso. Il nuovo Galaxy F23 5G, infatti, potrà contare su di un display da 6.4 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate da 120 Hz. Non è chiaro se il pannello sarà o meno AMOLED.

A gestire il funzionamento dello smartphone troveremo il SoC Snapdragon 750G supportato da 6/8 GB di memoria RAM e almeno 128 GB di storage. Lab atteria sarà da 5.000 mAh. Il comparto fotografico includerà un sensore principale da 50 Megapixel con un sensore ultra-grandangolare da 8 Megapixel e un sensore da 2 Megapixel di supporto. Le specifiche potrebbero essere identiche a quelle del Galaxy M23 anche se, per ora, non c’è una conferma.

Il Galaxy F23 dovrebbe essere presentato a breve in India. Lo smartphone, molto probabilmente, resterà un’esclusiva per il mercato locale e non arriverà in Europa. Ne sapremo di più a breve.

In copertina Samsung Galaxy M52 5G