Continua senza sosta il rilascio di aggiornamenti per i vari smartphone Android e nelle scorse ore è arrivato il turno di POCO X3 Pro e Samsung Galaxy A52 5G.

POCO X3 Pro riceve l’aggiornamento a MIUI 13 e Android 12

Il team di sviluppatori di POCO ha dato il via al rilascio della versione globale di MIUI 13 per POCO X3 Pro, uno degli smartphone più apprezzati dell’azienda asiatica.

L’update in questione ha un “peso” di 3,1 GB e porta il software alla versione

Il changelog ufficiale non elenca particolari novità, limitandosi a fare riferimento alla versione di Android e alle patch di sicurezza, includendo come nuova funzionalità la possibilità di aprire le app come finestre fluttuanti direttamente dalla barra laterale.

Al momento il rilascio è limitato ai tester Mi Pilot ma presto dovrebbe essere esteso a tutti gli utenti. I più impazienti possono scaricarlo cliccando su questo link.

Per Samsung Galaxy A52 5G arriva l’aggiornamento di febbraio

Dall’Olanda arriva la notizia del rilascio dell’aggiornamento che porta le patch di sicurezza di febbraio 2022 su Samsung Galaxy A52 5G.

L’update in questione ha un “peso” di 291 MB e porta il firmware del popolare smartphone di fascia media di Samsung alla versione A526BXXU1BVB2.

Nel changelog ufficiale non vi sono indicazioni relative a particolari novità introdotte, in quanto in esso si fa riferimento solo al miglioramento di aspetti legati alla sicurezza del dispositivo e all’ottimizzazione di alcune applicazioni (come Samsung Internet, Note, Members e Calcolatrice).

L’aggiornamento è già disponibile in Olanda e Belgio ma dovrebbe presto raggiungere tutti i Samsung Galaxy A52 5G commercializzati in Europa.

Quando l’update sarà disponibile, gli utenti saranno avvisati con una notifica. I più impazienti possono comunque effettuare una ricerca manuale andando nel menu delle Impostazioni, entrando nella sezione Aggiornamento software e quindi selezionando Scarica e installa.