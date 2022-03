Nella giornata di ieri, POCO F4 Pro, prossimo smartphone che andrà a configurarsi come proposta top di POCO ha fatto una comparsata sul database IMEI: lo smartphone potrebbe essere il rebrand globale di Redmi K50 Pro+, un altro smartphone al centro di rumors e speculazioni nelle ultime settimane.

POCO è un brand del panorama Xiaomi pensato per far gola ai più giovani, ed è stato protagonista del Mobile World Congress 2022, in occasione del quale ha presentando i nuovi POCO M4 Pro e POCO X4 Pro 5G (qui la nostra recensione).

Cosa sappiamo finora su POCO F4 Pro?

Il passaggio di POCO F4 Pro sul database IMEI ci fornisce alcune interessanti informazioni sul futuro smartphone.

Lo smartphone è contrassegnato col nome in codice “matisse” e dal numero di modello 22011211G L11 (in cui la G indica la versione Global); il numero di modello ci suggerisce che POCO F4 Pro dovrebbe essere un rebrand del Redmi K50 Pro+ (destinato al mercato cinese e già certificato in Cina) e dello Xiaomi 12X Pro (destinato al mercato indiano).

Grazie a questa scoperta, è possibile immaginare il design e le principali specifiche del prossimo smartphone di POCO, semplicemente andando a spulciare tutti i rumors circolati finora che vedevano protagonista Redmi K50 Pro+.

Ricapitoliamo velocemente le probabili specifiche di POCO F4 Pro:

SoC: MediaTek Dimensity 9000 5G

Configurazioni di memoria: 8+128 GB , 8+256 GB , 12+256 GB

, , Tripla camera posteriore: 108 MP (Samsung ISOCELL Bright HM2) + 13 MP (ultra-wide) + 5 MP (macro)

(Samsung ISOCELL Bright HM2) + (ultra-wide) + (macro) Display: Super AMOLED da 6,67” con refresh rate a 120 Hz e 1200 nits di picco

da con refresh rate a e 1200 nits di picco Ricarica rapida via cavo a 67 W o 120 W.

POCO F4 Pro dovrebbe andare ad affiancarsi all’inedito POCO F4 (naturale successore di POCO F3), col brand che cambierebbe la strategia attuata lo scorso anno, introducendo la variante Pro dello smartphone. Viste le specifiche trapelate, lo smartphone dovrebbe essere capace di garantire prestazioni al top e, qualora rispecchiasse la filosofia generale del brand, dovrebbe essere proposto ad un prezzo aggressivo.

Non vi sono tempistiche ufficiali riguardo la presentazione o l’eventuale disponibilità: noi non mancheremo di aggiornarvi qualora giungessero ulteriori informazioni sullo smartphone.

