La gamma di smartphone Realme è in costante aggiornamento e, a distanza di un mese dalla presentazione dei Realme 9 Pro e 9 Pro+, è tempo di prepararsi al debutto anche del nuovo Realme 9 4G. Lo smartphone non è ancora stato ufficializzato dal brand ma, con il numero di modello RMX3531, ha già ottenuto diverse certificazioni, tra cui anche quella europea EEC. Un nuovo leak di queste ore ci anticipa alcuni dettagli relativi al nuovo smartphone di Realme. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul progetto:

Realme 9 4G: il debutto è molto vicino

Stando alle indiscrezioni rivelate dall’insider Mukul Sharma, il debutto del nuovo Realme 9 4G è vicino. Per quanto riguarda l’India, mercato chiave per Realme, lo smartphone potrebbe essere disponibile già a marzo. In Europa, invece, potrebbe essere necessario attendere qualche settimana in più ma il debutto del nuovo dispositivo è confermato e sempre più vicino.

Il nuovo leak di oggi ci conferma che il Realme 9 4G arriverà sul mercato in due varianti, una con 6 GB di RAM ed un’altra con 8 GB di RAM. Entrambe le varianti saranno abbinate a 128 GB di storage. Non è escluso, però, che per il mercato europeo arrivi anche una versione “base” con 4 GB di memoria RAM, in linea con il nuovo Realme 9i, proposto esclusivamente con 4 GB di RAM in Italia.

La gamma Realme 9 4G potrà contare, inoltre, su tre varianti cromatiche. Lo smartphone, infatti, è atteso sul mercato con le colorazioni Sunburst Gold, Meteor Black e Stargaze White. Per il momento, però, le informazioni relative al design dello smartphone sono limitate. Un punto di riferimento potrebbe essere rappresentato dagli altri smartphone della serie Realme 9 ma sarà necessario attendere qualche settimana per saperne di più. I dettagli sul progetto, nonostante non ci sia ancora l’ufficialità, non mancano.

A completare le specifiche tecniche del nuovo Realme 9 4G troveremo un display da 6.6 pollici con pannello IPS LCD, risoluzione Full HD e refresh rate di 144 Hz. In attesa di indicazioni più precise sul modello di SoC adottato dallo smartphone, è confermata la presenza di una batteria da 5.000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 33 W, e di un comparto fotografico che comprenderà un sensore posteriore da 48 Megapixel (supportato probabilmente dai soliti e poco utili sensori da 2 Megapixel) e una camera frontale da 16 Megapixel.

Come facilmente intuibile, il nuovo Realme 9 4G si posizionerà, all’interno della gamma del brand, al di sotto dei nuovi 9 Pro e 9 Pro+ (quest’ultimo protagonista della video recensione che potete guardare qui di sotto) che offrono un display AMOLED, un comparto fotografico sicuramente superiore e, molto probabilmente, anche un SoC più performante di quello che verrà utilizzato dal nuovo 9 4G.

C’è anche una variante con supporto al 5G

La famiglia Realme 9 non si esaurirà al Realme 9 4G. In arrivo, infatti, ci sarebbe anche il Realme 9 5G che andrà a completare una gamma quanto mai articolata e che ad oggi già può contare su tre modelli (9 Pro, 9 Pro+ e 9i). Lo smartphone in questione potrebbe essere riservato ad un numero limitato di mercati. Per il momento, a differenza della variante 4G, non ci sono conferme precise in merito alle tempistiche di lancio. Le specifiche dovrebbero essere simili alla versione 4G ma con un diverso SoC in grado di offrire il supporto alle reti mobili di nuova generazione.

In copertina Realme 9 Pro+