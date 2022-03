Anche per CoopVoce si avvicina il momento dello switch off della rete 3G (l’operatore virtuale si appoggia a quella di TIM) e comunica ai propri clienti che presto saranno “portati” su quella 4G.

Ricordiamo che TIM da aprile avvierà lo spegnimento della propria rete 3G e, pertanto, i vari operatori virtuali che si appoggiano ad essa devono adeguarsi.

CoopVoce da aprile passa al 4G di TIM

Ecco come CoopVoce comunica sul sito ufficiale ai propri clienti le novità in arrivo:

Il nostro Fornitore di Rete ci ha comunicato che, a partire da Aprile 2022, verrà effettuato il progressivo spegnimento della Rete Mobile 3G su tutto il territorio nazionale, che sarà sostituita dalla più performante Rete in tecnologia 4G. I clienti provvisti di terminali abilitati ai servizi in tecnologia 4G potranno continuare ad effettuare chiamate e inviare SMS sulla Rete 2G e la navigazione Internet sulla Rete 4G.

I clienti provvisti di terminali abilitati ai servizi in tecnologia 3G potranno continuare ad effettuare chiamate e inviare SMS sfruttando la Rete 2G, ma riscontreranno significativi rallentamenti della navigazione Internet. È possibile usufruire delle potenzialità della rete 4G per la navigazione Internet utilizzando la SIM CoopVoce con un dispositivo abilitato al 4G. Per un periodo di tempo non sarà garantita la navigazione Internet contestualmente alle chiamate voce. Per una migliore esperienza d’uso della navigazione Internet suggeriamo ai Clienti in possesso di dispositivi obsoleti di valutare la sostituzione degli stessi con apparati compatibili con le nuove tecnologie di Rete Mobile.

I clienti CoopVoce che desiderano avere informazioni precise sulla data di spegnimento della rete 3G nel proprio comune possono andare su questa pagina.

Nella comunicazione pubblicata da CoopVoce al momento non si fa menzione della possibile disponibilità del servizio VoLTE ma è probabile che in futuro anche per tale tecnologia arrivi il supporto dell’operatore virtuale.

