OPPO sarà tra le aziende protagoniste dell’imminente Mobile World Congress 2022 e presenterà il tema “Shape the Future”. In vista dell’evento, l’azienda ha svelato l’OPPO Sustainability Report 2021 con l’obiettivo di illustrare i risultati ottenuti nel lungo processo che mira a rendere sempre più sostenibile la sua attività e più in generale l’intero ciclo di vita del prodotto.

Tra le iniziative intraprese c’è la riduzione della plastica negli imballaggi, ridotta in modo drastico in Europa, e soluzioni pensante per sostenere il riciclo degli smartphone in modo sostenibile. La presentazione del nuovo report è anche l’occasione per l’azienda di ribadire che tutte le iniziative di sostenibilità intraprese seguono la mission del brand: “Technology for Mankind, Kindness for the World”. Vediamo, quindi, i dettagli:

OPPO punta sulla sostenibilità: ecco i traguardi raggiunti in questi ultimi anni

Uno dei punti centrali delle iniziative di OPPO riguarda gli imballaggi. L’azienda ha scelto di seguire i principi di imballaggio sostenibile 3R+1D. Tali principi puntano a ridurre il più possibile il peso degli imballaggi con il ricorso a materiali riciclati, riciclabili e biodegradabili. OPPO è riuscita a ridurre sensibilmente il quantitativo di plastica complessiva utilizzata nel packaging dei suoi smartphone rispetto al 2019. Per quanto riguarda il mercato europeo, infatti, la riduzione della plastica utilizzata negli imballaggi è stata del 95%.

Da notare, inoltre, che il 45% degli imballaggi degli smartphone è stato realizzato con fibra riciclata con una sensibile riduzione delle materie prime. C’è poi un altro elemento da non trascurare nelle iniziative intraprese da OPPO. Il brand ha introdotto un Battery Health Engine proprietario con l’obiettivo di aumentare la durata delle batterie. Il sistema punta a garantire la possibilità per una batteria di mantenersi almeno all’80% della sua capacità originale dopo più di 1600 cicli di carica-scarica.

Per quanto riguarda la promozione del riciclo e del riutilizzo di smartphone usati, inoltre, OPPO ha avviato un programma di permuta che ha portato (in Cina) al riciclo di più di 1.2 milioni di smartphone (pari a circa 216 tonnellate di rifiuti elettronici evitati). In Europa, invece, l’azienda offre un sostegno finanziario ai centri di riciclaggio locali con il programma Green Dot.

OPPO ha avviato anche iniziative per promuovere l’adozione di comportamenti sostenibili. L’azienda è tra i primi brand ad aver aderito all’Eco Rating Labeling Scheme, programma che mira a valutare le performance a livello di sostenibilità ambientale degli smartphone tenendo in considerazione cinque aree chiave (la durata, l’efficienza delle risorse, la riparabilità, la riciclabilità e l’efficienza climatica).

Per quanto riguarda lo sviluppo sostenibile e l’inclusione digitale, OPPO ha sviluppato la funzione Color Vision Enhancement che permette di accedere a 766 profili di visualizzazione con soluzioni personalizzate per gli utenti affetti da daltonismo o problemi di percezione dei colori. Con il programma Renovators Emerging Artists Project, inoltre, OPPO offre una piattaforma che punta a sostenere il legame tra arte e tecnologia fornendo ai giovani creativi il sostegno necessario per gestire la propria attività.

Il nuovo OPPO Sustainability Report 2021 è consultabile integralmente online, dal link riportato in fonte: