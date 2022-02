Ammettiamolo: ricordare il compleanno dei nostri amici non viene naturale a tutti; se non fosse per Facebook (per chi ce l’ha), sarebbero veramente pochi gli amici a cui ricorderemmo di fare gli auguri. A voler metterci una pezza, ci pensa Google Messaggi che vuole ricordarvi i compleanni dei vostri amici tramite una “spintarella”.

L’idea di base riprende quanto introdotto ormai quattro anni fa su Gmail: tramite i “nudges”, arrivati dalle nostre parti come “solleciti”, vengono suggerite all’utente le e-mail a cui potrebbe avere dimenticato di rispondere.

I “solleciti” sono poi arrivati, alla fine dello scorso anno, anche su Google Messaggi, l’app di messaggistica che Big G vuole rendere sempre più completa, con lo stesso scopo: ricordare all’utente di rispondere a vecchi messaggi di testo rimasti per troppo tempo senza risposta.

Adesso sta arrivando un nuovo “sollecito”, riguardante i promemoria dei compleanni: se attivato, l’utente riceverà un promemoria per i compleanni dei propri contatti presenti nello smartphone, purché la data di nascita sia effettivamente inserita (dall’utente) nella scheda del contatto.

Google Messages is rolling out birthday reminders for your contacts. This feature can be toggled in settings > Suggestions > Nudges.

I have this on one of my devices but not all (running the same version), so it's yet another server-side update.

H/T and screenshots: @panduu221 pic.twitter.com/PhKvqCvUV4

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) February 28, 2022