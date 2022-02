A un paio di giorni dal lancio ufficiale, confermato nelle scorse settimane dalla stessa Honor e programmato per il prossimo 28 febbraio al Mobile World Congress 2022 di Barcellona, emergono le specifiche complete dei prossimi Honor Magic4 e Magic4 Pro.

Secondo precedenti indiscrezioni, Honor dovrebbe lanciare tre nuovi smartphone Android della famiglia Honor Magic: il Magic4 “base”, il Magic4 Pro e il Magic4 Pro+.

Le specifiche complete di Honor Magic4 e Magic4 Pro

Grazie ad un report esclusivo del portale MySmartPrice, in collaborazione col noto leaker Ishan Agarwal, veniamo a conoscenza delle specifiche complete di Honor Magic4 e Honor Magic4 Pro.

Honor Magic4 Pro

Dimensioni: 163.6 x 74.7 x 9.15 mm

Peso: 215 grammi

Processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

Display OLED da 6.81” con risoluzione FullHD+

Lettore delle impronte digitali sotto al display

Supporto allo sblocco facciale 3D

Tre fotocamere posteriori Camera principale da 50 MP con apertura f/1.8 Camera ultra-grandangolare da 50 MP con apertura f/2.2 Teleobiettivo da 64 MP con apertura f/3.5, stabilizzazione ottica e possibilità di zoom periscopico fino a 100X

Fotocamera anteriore ultra-grandangolare da 12 MP con apertura f/2.4

Supporto al codec audio DTS: X Ultra

Batteria da 4600 mAh con supporto alla ricarica rapida Ricarica rapida via cavo fino a 100 W Ricarica rapida wireless fino a 50 W

Sistema operativo Magic UI 6.0 basato su Android 12

Honor Magic4

Dimensioni: 163.6 x 74.5 x 8.8 mm

Peso: 200 grammi

Processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1

Display OLED da 6.81” con risoluzione FullHD+

Tre fotocamere posteriori Camera principale da 50 MP con apertura f/1.8 Camera ultra-grandangolare da 50 MP con apertura f/2.2 Teleobiettivo da 8 MP con apertura f/3.4, stabilizzazione ottica e possibilità di zoom fino a 50X

Fotocamera anteriore da 12 MP

Supporto al codec audio DTS: X Ultra

Batteria da 4800 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo fino a 66W

Sistema operativo Magic UI 6.0 basato su Android 12

Per nessuno dei due smartphone sono riportate le informazioni relative al refresh rate del pannello (che si si prospetta essere alto, vista la caratura delle schede tecniche), alla memoria, sia RAM che a disposizione dell’utente, o sui prezzi. Grazie alla locandina (immagine presente nella parte iniziale dell’articolo), sappiamo che tutta la serie Honor Magic4 supporterà la connettività 5G.

Non ci resterà che attendere il 28 febbraio prossimo per conoscere nel dettaglio questi due nuovi smartphone che Honor presenterà all’interno di un evento programmato per le 13:00, ore italiane.

In copertina Honor Magic 3 Pro