Buone notizie per i clienti Kena Mobile o per chi ha in programma di passare a questo operatore: nei prossimi mesi, infatti, inizierà ad offrire ai propri clienti la possibilità di usufruire del servizio VoLTE.

L’operatore virtuale di TIM ha in programma di disattivare la propria rete 3G e in tale occasione abiliterà le chiamate sulla rete 4G (ricordiamo che l’acronimo VoLTE sta per Voice over LTE e indica una particolare tecnologia che permette di effettuare le chiamate telefoniche utilizzando la rete 4G).

Kena Mobile spegne il 3G e attiva il supporto alla tecnologia VoLTE

Stando ai progetti di Kena Mobile, lo spegnimento della rete 3G dovrebbe avvenire tra aprile e giugno 2022 (in modo progressivo sino a ricomprendere tutto il territorio del Paese) e nel medesimo periodo dovrebbe essere abilitato il supporto alla tecnologia VoLTE.

Ecco l’annuncio pubblicato dall’operatore telefonico sul proprio sito:

A partire da Aprile 2022, si procederà al progressivo spegnimento della rete 3G, che sarà sostituita dalla più performante rete 4G. Tutte le SIM Kena verranno gradualmente abilitate al il servizio Voce su 4G (VoLTE). Il servizio VoLTE è supportato esclusivamente sui dispositivi 4G abilitati sulla rete Kena.

Kena Mobile precisa che ciascun cliente può verificare se il proprio dispositivo 4G è abilitato al VoLTE sulla sua rete cliccando qui e rassicura gli utenti che l’elenco dei device supportati viene aggiornato periodicamente.

I dispositivi con tecnologia 4G non inclusi in tale elenco useranno la rete 2G per telefonare e inviare SMS mentre continueranno a navigare in Internet con la rete 4G e i loro possessori non avranno più la possibilità di navigare mentre effettuano una chiamata vocale.

Per quanto riguarda i possessori di dispositivi con tecnologia 3G, una volta disattivata la relativa rete potranno continuare ad effettuare chiamate e inviare SMS sfruttando quella 2G ma riscontreranno significativi rallentamenti nella navigazione Internet.

Potete trovare tutte le offerte di Kena Mobile seguendo questo link.

